Rheinische Post: Erwerbstätige Flüchtlinge verdienen doppelt so viel wie in der Heimat

(ots) - Erwerbstätige Flüchtlinge, die seit Anfang 2013

nach Deutschland gekommen sind, verdienen im Durchschnitt 1122 Euro

netto im Monat und damit etwa doppelt so viel wie in ihrer Heimat.

Das geht aus einem Forschungsbericht des Instituts für Arbeitsmarkt-

und Berufsforschung (IAB) hervor. Er liegt der in Düsseldorf

erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe) vor. Demnach

verdienten die Flüchtlinge vor dem Zuzug im Durchschnitt 555 Euro im

Monat. Die höchsten Einkommenssteigerungen konnten Migranten aus den

Westbalkan-Ländern erzielen. Sie steigerten ihre monatlichen

Netto-Einkommen von durchschnittlich 191 im Heimatland auf 1259 Euro

in Deutschland, so die IAB-Studie. Erwerbstätige Syrer dagegen

erhöhten ihre Verdienste lediglich von 859 auf 1074 Euro. Die

IAB-Untersuchung beruht auf einer im Jahr 2016 durchgeführten

Befragung von 4500 Geflüchteten, die zwischen dem 1. Januar 2013 und

Mitte 2016 nach Deutschland gekommen sind. Von ihnen gaben 78 Prozent

an, "ganz sicher" in der Zukunft in Deutschland erwerbstätig sein zu

wollen. Unter den 2015 und 2016 zugezogenen Geflüchteten waren jedoch

erst 13 Prozent erwerbstätig. Die Integrationsbeauftragte der

Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD), wird am heutigen Freitag ihren

Bericht zu den Integrationsfortschritten vorlegen.







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 09.12.2016 - 00:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1434420

Anzahl Zeichen: 1638

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 86 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung