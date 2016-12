Kölner Stadt-Anzeiger: Rüttgers hält Beschlüsse des CDU-Parteitags zur Flüchtlingspolitik für notwendige Kurskorrektur

Kritik an Wahlkampfstrategie Angela Merkels

(ots) - Der frühere NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers

(CDU) hat die Beschlüsse des CDU-Parteitags zur Flüchtlingspolitik

als notwendige Kurskorrektur bezeichnet. "Die Rechtsordnung darf

nicht wie im Verschiebebahnhof hin und her manövriert werden.

Konkret: Wer kein Recht hat, sich in Deutschland aufzuhalten, kann

nicht auf Dauer hierbleiben. Das muss der Staat konsequent

durchsetzen", sagte Rüttgers dem "Kölner Stadt-Anzeiger"

(Freitag-Ausgabe). Deutlich kritisierte der frühere Stellvertreter

von Parteichefin Angela Merkel deren Wahlkampfstrategie einer

"asymmetrischen Demobilisierung". "Wer aus taktischen Gründen oder um

die Bevölkerung nicht zu polarisieren nicht sagt, was er nach der

Wahl machen will, hinterlässt inhaltlich Leerstellen. Das rächt

sich." Politik brauche "eine Programmatik mit klaren Leitlinien".

Andernfalls neige sie zu "tagesaktuellem Aktionismus". Im Umgang mit

der AfD und rechtspopulistischen Wortführern riet Rüttgers zu einer

unmissverständlichen Sprache. "Wir sollten aufhören, politische

Lügner als 'Populisten' zu bezeichnen, sondern sie ganz einfach

Lügner nennen", so Rüttgers. Auch müsse man die Lügen der Lügner

offen legen. "Beim Oberlügner namens Trump ist das gemacht worden.

Lügen ist auch etwas ganz anderes als 'dem Volk aufs Maul schauen',

was zu tun die Populisten von sich behaupten."







