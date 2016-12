Kölner Stadt-Anzeiger: Kulturrat NRW fordert Verdoppelung des Kulturetats - Organisation feiert 20-jähriges Bestehen in Köln

(ots) - Der Kulturrat NRW fordert eine schrittweise

Verdoppelung des Kulturetats des Landes in der nächsten

Legislaturperiode. "Das ist ohne Weiteres zu machen", sagte Gerhart

Baum, Vorstandsvorsitzender des Zusammenschlusses von 80

Kultur-Organisationen, im Gespräch mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger"

(Freitag-Ausgabe). Der NRW-Kulturetat übersteigt im kommenden Jahr

erstmals die 200-Millionen-Euro-Marke. Dass von 100 Euro, die das

Land ausgebe, nur 27 Cent auf die Kultur entfallen, ist nach Ansicht

des ehemaligen Bundesinnenministers zu wenig.



Der Kulturrat NRW, der am Freitag in Köln sein 20-jähriges

Bestehen feiert, fordert zudem eine "herausgehobenere Position" der

Kultur innerhalb der Landesregierung. Baum sprach sich gegen den

aktuellen "Gemischtwarenladen" des Ministeriums für Familie, Kinder,

Jugend, Kultur und Sport aus. Insgesamt stellt der Vorsitzendes des

Kulturrates NRW fest, dass sich "die Gleichgültigkeit der

Landespolitik gegenüber der Kultur etwas aufgelöst hat." Die

Kulturfraktion im NRW-Landtag sei stärker geworden.







