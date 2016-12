Pershing Gold hat und Treasury Metals will die Kapitalmärkte anzapfen

Zwei Unternehmen in unterschiedlichen Entwicklungsstufen zapfen die Kapitalmärkte an. Pershing Gold konnte erfolgreich 7,5 Mio. USD einwerben und Treasury Metals, davon gehen wir aus, wird seine Aktien im Wert von rund 2,0 Mio. CAD ebenfalls problemlos emittieren können.

(firmenpresse) - Pershing Gold hat seine Finanzierung erfolgreich abgeschossen



Wie der angehende US-Edelmetallproduzent Pershing Gold (ISIN: US7153021057 / TSX: PGLC) - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=296460 -), der derzeit intensiv die Wiederinbetriebnahme seiner 'Relief Canyon'-Goldmine im US-Bundesstaat Nevada vorantreibt, bekannt gab, wurde die erst vor Kurzem angekündigte Kapitalerhöhung schon geschlossen. Demnach konnte das Unternehmen im Rahmen der Finanzierung zunächst 2.205.883 neue Stammaktien zum Preis von 3,40 USD ausgeben und auf diese Weise einen Bruttoerlös - vor Abzug der Spesen und Emissionskosten - von etwa 7,5 Mio. USD einnehmen.



Mit dem Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung will Pershing das 'Relief Canyon'-Projekt weiter voranbringen und die erforderlichen Mittel für Investitionen, Betriebskapital und allgemeine Unternehmensaufwendungen bereitstellen.



Als Konsortialführer der Emission fungierte die britisch-amerikanische Investmentbank Laidlaw & Company (UK) Ltd., wobei auch Euro Pacific Capital Inc., Rodman & Renshaw, eine Abteilung der H.C. Wainwright & Co., LLC. und ROTH Capital Partners, LLC als Berater fungierten. Die im Rahmen des Emissionsangebots ausgegebenen Stammaktien des Unternehmens sind zum Handel an der NASDAQ und an der Toronto Stock Exchange zugelassen.





Treasury Metals will 2,0 Mio. CAD einnehmen



Kurz nachdem der ehemalige Kirkland Lake Gold Manager als Geschäftsführer bei Treasury Metals eingesetzt ist, kündigt das Unternehmen (ISIN: CA8946471064 / TSX: TML -http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=296915 eine nicht bankgeführte Privatplatzierung an. Im Rahmen der Finanzierung sollen bis zu 2.739.726 steuerbegünstigte 'Flow-Through'-Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 0,73 CAD pro Aktie begeben werden. Damit soll ein Bruttoerlös von rund 2,0 Mio. CAD in die Firmenkasse gespült werden.



Der Nettoerlös soll in die Weiterentwicklung des fortgeschrittenen und aussichtsreichen 'Goliath'-Goldprojekts im Nordwesten Ontrios und der damit verbundenen Erweiterung des Explorationsprogramms investiert werden.





Durch zusätzliche Bohrungen sollen die bislang 'vermuteten' Ressourcen in die höherwertige 'angezeigte' Kategorie überführt werden und in den zukünftigen Minenplan, der das Niveau einer Machbarkeitsstudie hat, einfließen. Die Einnahmen erlauben es Treasury direkt in die zweite Phase des beschlossenen Explorationsplans überzugehen und so die vorrangigen Ziele unmittelbar nordöstlich des aktuellen Ressourcengebiets abzubohren.



Der Finanzierungsabschluss wird auf den 21. Dezember 2016 datiert, was der späteste Termin sein sollte. Dem Emissionsangebot zustimmen müssen allerdings noch die Aufsichtsbehörden, einschließlich der Toronto Stock Exchange. Die gemäß des Emissionsangebots ausgegebenen 'Flow-Through'-Aktien werden laut der in Kanada geltenden Wertpapiergesetze einer Haltefrist von vier Monaten unterliegen.



Das Unternehmen wird eine Vermittlungsgebühr in Höhe von 6 % der Einnahmen an die mitwirkenden Parteien in bar entrichten, um schlussendlich auch die entstandenen Kosten, die in Verbindung mit dem Emissionsangebot angefallen sind, zu bezahlen.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass JS Research oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können.



Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.



Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.





