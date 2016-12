Große Werbeaktion jetzt auf SammyDress, Rosegal und Zaful

(ots) - Rosegal, SammyDress und Zaful

sind Schwester-Websites für E-Commerce-Mode mit eigenen

Stilrichtungen. Alle drei Sites werden von Globalegrow betrieben.

Rosegal ist für seine Mischung aus moderner bis hin zu Vintage-Mode

bekannt, die auf die 1920er zurückgeht, SammyDress für die neuesten

Modetrends und Zaful sprengt die Grenzen mit seinem kantigen Look.

Alle drei Schwester-Sites sind in der E-Commerce Modeszene aufgrund

ihrer erschwinglichen Preise bekannt geworden. Die Unternehmen

bleiben durch den Verkauf großer Mengen zu niedrigen Preisen (statt

geringer Mengen zu hohen Preisen) trotzdem in der Gewinnzone.

Zusätzlich zu den niedrigen Preisen bieten Rosegal, SammyDress und

Zaful qualitativ hochwertige Produkte an, die mehrere

Qualitätskontrollen durchlaufen, und sie stellen damit sicher, dass

der Kunde hervorragende Produkte erhält. Mit dem näher rückenden

Weihnachtsfest versuchen die drei Schwester-Sites den

Last-Minute-Shoppern noch bessere Angebote zu präsentieren. Im

Dezember veranstaltet jede der Sites während des ganzen Monats eigene

Werbeaktionen. Damit erhalten Kunden die Flexibilität,

unterschiedliche Modestile zu günstigeren Preisen zu erwerben.



Rosegal bietet seine Weihnachtsaktionen rund um die 5 beliebtesten

Kategorien an. Vom 1. Dezember bis zum 25. Dezember verkauft Rosegal

Damen- und Herrenstiefel, Haushaltsgeräte, Accessoires und Schmuck zu

reduzierten Preisen. Des Weiteren nehmen Käufer bei Rosegal mit ihren

Einkäufen an einer riesigen $ 100 Geschenklotterie teil. Der Gewinner

der Lotterie erhält Produkte, Einkaufsgutscheine und Coupons.



SammyDress hat eine neue Homepage mit Weihnachtsthemen und einem

neuen Weihnachtsspiel vorbereitet. Eingeloggte Kunden können dieses

einfache und lustige Spiel spielen. Das Spiel ist ganz einfach. Mit

einem Klick auf das Geschenk unter dem Kamin wird ein Preis



freigegeben. Diese Preise bestehen aus Coupons und

Einkaufsgutscheinen. Es ist eine wirklich superlustige Gelegenheit,

während der Weihnachtstage noch mehr zu sparen.



Zaful hat einen Adventkalender vorbereitet, auf dem Käufer jeden

Tag einen neuen Deal aufmachen können. Der Kunde muss nur auf das

Datum drücken und es erscheint ein Preis. Der Adventkalender läuft

vom 1. Dezember bis zum 25. Dezember. Die Preise bestehen aus

Coupons, Einkaufsgutscheinen und Produkten.



Rosegal, SammyDress und Zaful machen das Last-Minute-Shopping vor

Weihnachten noch einfacher.



Einschlägige Links:

http://www.rosegal.com?lkid=10247857

http://www.sammydress.com?lkid=10247857

http://www.zafuldiscount.com







Pressekontakt:

Rob Woo

+1-503-928-7482

globalegrow_pr(at)globalegrow.com



Original-Content von: Globalegrow, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Globalegrow

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 09.12.2016 - 04:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1434427

Anzahl Zeichen: 3070

Kontakt-Informationen:

Firma: Globalegrow

Stadt: Die Schwester-Sites richten sich mit Superangeboten an Last-Minute-Shopper Shenzhen, China





Diese Pressemitteilung wurde bisher 96 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung