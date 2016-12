NOZ: Mann soll mehr als 100 Kinder zu Sex-Aufnahmen verleitet haben

(ots) - Mehr als 100 Opfer: Mann soll Kinder zu

Sex-Aufnahmen verleitet haben



Staatsanwaltschaft ermittelt wegen sexuellen Missbrauchs gegen

32-Jährigen aus Bad Iburg - BKA: Steigende Tendenz bei Cyber-Grooming



Osnabrück. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt gegen einen

32-Jährigen aus Bad Iburg wegen dutzendfachen sexuellen Missbrauchs

von Kindern. Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Freitag) berichtet,

soll der Beschuldigte unter falscher Identität sieben- bis

dreizehnjährige Mädchen und Jungen über das Internet angeschrieben

und dazu verleitet haben, ihm Nacktaufnahmen von sich zu schicken.

Dabei soll er die Kinder auch aufgefordert haben, für Bilder und

Videos sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Die Ermittler gehen

von 122 Opfern in Deutschland, Belgien und der Schweiz aus.



Nach Auskunft von Oberstaatsanwalt Alexander Retemeyer soll in

Kürze Anklage am Landgericht Osnabrück erhoben werden. Weil die

Ermittler aber nicht alle Opfer identifizieren konnten, wird die

Anklageschrift voraussichtlich weniger Fälle umfassen. Der Anwalt des

Beschuldigten nahm auf Anfrage der "NOZ" keine Stellung zu den

Vorwürfen. Bei der Durchsuchung der Wohnung in Bad Iburg sollen mehr

als 600 kinderpornografische Dateien sichergestellt worden sein,

darunter auch die Aufnahmen der minderjährigen Opfer, die der

Verdächtige aber nicht weitergegeben oder verkauft haben soll.



Experten bezeichnen derartige Taten als Cyber-Grooming. Laut

Bundeskriminalamt verzeichnen die Sicherheitsbehörden 2005 noch 946

Fälle, bei denen Kinder mithilfe von Kommunikationstechnologie zu

sexuellen Handlungen überredet oder in denen ihnen pornografische

Inhalte gezeigt wurden. Im vergangenen Jahr waren es bereits 1958.

Das BKA gehe auch weiterhin von einer steigenden Tendenz aus, sagt

eine Sprecherin. Zudem müsse von einem "erheblichen Dunkelfeld"



ausgegangen werden. Das Strafgesetzbuch fasst derartige Taten unter

Paragraf 176 als sexuellen Missbrauch von Kindern zusammen, die mit

drei Monaten bis fünf Jahren Gefängnis bestraft werden. Der

Verdächtige soll nicht vorbestraft sein.







Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion



Telefon: +49(0)541/310 207



Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Neue Osnabrücker Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 09.12.2016 - 05:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1434429

Anzahl Zeichen: 2571

Kontakt-Informationen:

Firma: Neue Osnabrücker Zeitung

Stadt: Osnabrück





Diese Pressemitteilung wurde bisher 110 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung