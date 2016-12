Kulturmetropole St. Petersburg

Schnieder Reisen bietet Städtereisen nach St. Petersburg an

Schnieder Reisen: St. Petersburg, Moskau, Transsib und mehr im neuen Katalog 2017

(firmenpresse) - Die Peter-und-Paul-Festung, die Auferstehungskirche, der Winterpalast, prunkvolle Paläste und Schlösser und zahllose Brücken über die vielen Kanäle sorgen in St. Petersburg für ein ganz besonderes Flair - malerisch, prachtvoll, beeindruckend. Besonders jetzt, zur Zeit der Weißen Nächte, erstrahlen die Sehenswürdigkeiten in einem noch schöneren Licht. Der Reiseveranstalter Schnieder Reisen hat Städtereisen nach St. Petersburg zu individuellen Terminen im Programm.

Die Kunstmetropole St. Petersburg überzeugt mit mehr als 200 Museen, zahlreichen Galerien und Theatern. Die Eremitage zählt zu den bedeutendsten Kunstmuseen der Welt und zieht jährlich mehrere Millionen Besucher an. Hinter ihr brauchen sich aber die anderen Sehenswürdigkeiten keinesfalls zu verstecken: Die Prachtstraße Newski-Prospekt, die Peter-und-Paul-Festung, die Auferstehungskirche mit ihren bunten Zwiebeltürmen und die Palastanlage Peterhof vor den Toren St. Petersburgs zählen quasi zum Pflichtprogramm von Städtereisen.

Besonders jetzt, zur Zeit der Weißen Nächte, erstrahlen die Sehenswürdigkeiten in einem noch schöneren Licht. Aufgrund der nördlichen Lage bleibt es in St. Petersburg in den Sommermonaten nachts dämmrig, die Sonne geht nur für kurze Zeit unter - die sogenannten "Weißen Nächte" sorgen für eine ganz besondere Atmosphäre, bei der die Schlösser und Paläste gleich noch etwas prunkvoller wirken.

Der Hamburger Reiseveranstalter Schnieder Reisen bietet verschiedenste Städtereisen nach St. Petersburg an. Individuelle, dreitägige Städtereisen etwa sind ab 599 Euro buchbar. Enthalten sind der Flug, die Transfers und zwei Übernachtungen mit Frühstück. Die achttägige Kombinationsreise "Moskau und St. Petersburg" kostet ab 735 Euro inklusive Flug, Transfers, Übernachtungen und der Zugfahrt mit dem Schnellzug Sapsan von Moskau nach St. Petersburg. Beide Städtereisen sind zu individuellen Terminen buchbar.



Wer lieber mit Reiseleiter unterwegs ist, der kann auch die 8-tägige Gruppenreise "Die Paläste St. Petersburgs" buchen. Sie kostet ab 919 Euro inklusive Flug, Transfers, Unterkunft und deutschsprachiger Reiseleitung.

Nähere Informationen bei:

Schnieder Reisen - Cara Tours GmbH

Hellbrookkamp 29

22177 Hamburg

040 - 380 20 60

www.schnieder-reisen.de









http://www.schniederreisen.de



Der Hamburger Reiseveranstalter Schnieder Reisen hat sich seit der Gründung 1922 zu einem ausgewiesenen Nordeuropa-Spezialisten entwickelt. Bereits seit den frühen 1990er-Jahren führt der Veranstalter Reisen nach Estland, Lettland und Litauen durch und war damit einer der Pioniere im Baltikum. Daneben finden sich aber auch Polen, Russland und Kaliningrad, Irland, Großbritannien und Skandinavien im Reiseprogramm. Das Angebot reicht von geführten und individuellen Rundreisen über Auto- und Motorradtouren, Rad- und Wanderreisen, Städtereisen, Schienen- und Flusskreuzfahrten sowie Erholungsurlaub auf der Kurischen Nehrung bis zu Sonderreisen zu den Themen Musik, Literatur oder Architektur. Darüber hinaus können über Schneider Reisen auch Flüge, Fähren, Hotels und Mietwagen gebucht werden.





Schnieder Reisen - CARA Tours GmbH

Hellbrookkamp 29, 22177 Hamburg

Firma: Schnieder Reisen - CARA Tours GmbH

Ansprechpartner: Rainer Neumann

Stadt: Hamburg

Telefon: 040 3802060



