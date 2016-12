Wir alle wünschen uns, dass es an Weihnachten friedlich und harmonisch zugeht

(firmenpresse) - Wir alle wünschen uns, dass es an Weihnachten friedlich und harmonisch zugeht. Doch die Vorstellungen darüber, was gelungene Festtage anbelangt, sind leider oftmals sehr unterschiedlich.



Die Autorin beschreibt in ihrer Buch „Harmonie zur Weihnachtszeit“ auf eine unterhaltende Weise, wie man Weihnachten dann doch noch retten kann.



Buchbeschreibung:

Sobald das Weihnachtsfest zur Pflichtveranstaltung wird, ist der Familienfrieden schnell gestört. Mit etwas Fantasie und Einfallsreichtum kann jeder das Beste für sich und seine Lieben daraus machen, sodass sogar die Schwiegermutter strahlt und die pubertierenden Kinder das Fest auf einmal gar nicht mehr so ätzend finden ...

Harmonie zur Weihnachtszeit … ist Ansichtssache



Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdo.com/

http://kindereck.jimdo.com/

http://pressemeldungen.jimdo.com/

https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



