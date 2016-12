Heinz von Heiden verlängert als Hauptsponsor von Hannover 96

Massivhausunternehmen bleibt den Niedersachsen bis 2020 treu

Heinz von Heiden und Hannover 96 verkünden die vorzeitige Verlängerung des Sponsorings

(firmenpresse) - Isernhagen, 09. Dezember 2016 - Heinz von Heiden verlängert frühzeitig sein Engagement und bleibt über die Saison 2016/17 für drei weitere Jahre Hauptsponsor von Hannover 96. Somit setzen das Massivhausunternehmen und der Klub die seit der Saison 2014/15 laufende, sehr erfolgreiche Partnerschaft weiter fort. Für den jetzigen und künftigen Hauptsponsor ist es wichtig, schon vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit ein positives Signal zu setzen: Heinz von Heiden unterstützt Hannover 96 für weitere drei Jahre aus Überzeugung. Der neu geschlossene Vertrag ist ligaunabhängig.

"Es ist uns sehr wichtig bereits jetzt deutlich zu machen, dass wir voll und ganz hinter Hannover 96 stehen und die Partnerschaft auch künftig aktiv gestalten möchten", sagt Heinz von Heiden-Geschäftsführer Andreas Klaß.

Dr. Helge Mensching, Mitglied der Gesellschafterfamilie, ergänzt: "Für uns ist die Partnerschaft mit Hannover 96 nicht nur eine klassische Form der Markenbildung. Die Partnerschaft mit Hannover 96 ist für uns viel mehr als das, sie ist ein klares Bekenntnis zu unserer Heimatregion und zu unserem Verein."

Martin Kind, Geschäftsführer Hannover 96: "Heinz von Heiden ist inzwischen seit zweieinhalb Jahren ein verlässlicher und starker Partner. Die Zusammenarbeit ist geprägt von großem Vertrauen und hoher Seriosität. Die Verlängerung der Partnerschaft zum jetzigen Zeitpunkt nach nicht einmal der Hälfte der Saison und zusätzlich auch noch in der 2. Liga, ist ein Indiz für das Vertrauen, das Heinz von Heiden in Hannover 96 setzt. Wir freuen uns auf drei weitere Jahre, in denen der Schriftzug dieses traditionsbewussten Unternehmens aus der Region Hannover die Brust unseres Trikots ziert."

Heinz von Heiden ist einer der führenden Massivhaushersteller Deutschlands und hat bis heute bereits 46.000 Häuser gebaut. Das Unternehmen steht für maßgeschneiderte System-Architektur, technische Innovationen und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Angebot umfasst die gesamte Dienstleistung rund ums Bauen - vom Bau über die komplette Einrichtung des Hauses bis hin zur Übergabe. Heinz von Heiden bietet mit über 5.000 m² Ausstellungsfläche in seinen KompetenzCentren und 40 Musterhäusern, diversen Stadtbüros sowie über 350 Vertriebspartnern bundesweit und in der Schweiz Beratung und Betreuung auf höchstem Niveau. Die Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser ist eine Tochter der Mensching Holding GmbH und Hauptsponsor des Fußball-Bundesligisten Hannover 96 sowie Sponsoring-Partner des DEL-Teams Eisbären Berlin.

