Hospitality Award für das 5-Smiley-Kinderhotel Alpenrose

(firmenpresse) - Das Luxus-Reisemagazin „Connoisseur Circle“ vergab die begehrten Hospitality Awards für 2017. Das Leading Family Hotel & Resort Alpenrose aus Lermoos in der Tiroler Zugspitz Arena wurde dabei als „bestes Familienhotel Österreichs“ ausgezeichnet.



Viel Prominenz aus Society und Spitzen-Hotellerie war vertreten, als Ende November im Austria Forum in Wien vom Luxus-Reisemagazin „Connoisseur Circle“ die diesjährigen Hospitality Awards vergeben wurden. Eine unabhängigen Experten-Jury zeichnete 222 der besten Hotels des Landes in elf Kategorien aus. Unter den besten österreichisches Familienhotels wurde das Leading Family Hotel & Resort Alpenrose****S ganz klar auf Platz 1 gereiht. Damit sind Österreichs „Lifestyle-Experten“ einer Meinung mit den Ergebnissen auf den größten deutschsprachigen Hotelbewertungsportalen. Andrea und Ernst Mayers Stammbetrieb in der Tiroler Zugspitz-Arena verbucht auch Awards und Höchstnoten auf HolidayCheck (99% Weiterempfehlungen, 5,8 von 6 Punkten) und TripAdvisor (Traveller’s Choice). Die Gastgeber sehen die nunmehrige Auszeichnung des „Connoisseur Circle“ als Bestätigung des eingeschlagenen Weges in Richtung Luxus-Segment für Familien. Geboten wird in dem 5-Smiley-Kinderhotel ein Fünfsterne-Servicestandard. Es gibt 7.000 m² Spielbereiche drinnen und draußen, täglich 13 Stunden Betreuung für die Kinder sowie ein 750 m2 großes Alpenrose Spa und ein All-In-Aktiv-programm für die Eltern. Zum Kennenlernen bietet sich jetzt im Advent das aktuelle „4=3“ Angebot an: vier Tage buchen und nur drei bezahlen. www.hotelalpenrose.at



Adventsangebote 2016

4=3 (16.–22.12.16): 4 Nächte buchen – 3 Nächte zahlen

7=6 (26.11.–11.12.16 & 17.–24.12.16): 7 Nächte buchen – 6 Nächte zahlen

Tipp: Weihnachten in der Alpenrose: Christbäumchen am Zimmer, Wunschzettel für die Kinder, Weihnachtsmann als Geschenkeüberbringer, Weihnachts-Galadinner



http://www.hotelalpenrose.at



mk Salzburg

Leading Family Hotel & Resort Alpenrose****S

Mayer Ernst & Andrea HotelbetriebsgmbH

Geschäftsführer: Andrea Mayer, Ernst Mayer

Danielstr. 3, A-6631 Lermoos

Tel.: +43/(0)5673/2424, Fax: +43/(0)5673/242424

E-Mail: info(at)hotelalpenrose.at

www.hotelalpenrose.at



Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at



Firma: mk Salzburg



