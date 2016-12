Hospitality Award 2017 geht an das neue Familienhotel Dachsteinkönig

(firmenpresse) - Soeben wurde das neue Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig****s eröffnet, schon gibt es die erste Auszeichnung für das aufsehenerregende Familienhotel in Gosau. Das europaweit bekannte Luxus-Reisemagazin Connoisseur Circle verlieh dem Dachsteinkönig den Hospitality Award 2017. In der Kategorie „Newcomer“ konnte das komplett neue Resort am Fuße der Skiwelt Dachstein West den tollen zweiten Platz belegen. Das führende Reise- und Lifestylemagazin kürte erstmals die 222 besten Hotels des Landes und zeichnete deren Hospitality Manager, Investoren und Eigentümer, die von einer unabhängigen Experten-Jury gewählt wurden, im Zuge des Hospitality Awards 2017 in elf Kategorien aus. „Die österreichische Tourismus-Szene hat einmal mehr bewiesen, dass sie der weltweiten Hotelelite um nichts nachsteht. Mit herausragender Qualität ist der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, der Österreichs Ruf in die Welt hinausträgt. Mit dem Connoisseur Circle dürfen wir diese Spitzenleistungen schon seit zehn Jahren begleiten und die Besten der Besten vor den medialen Vorhang bitten“, freute sich Herausgeber Andreas Dressler über den gelungenen Abend im Wiener Novomatic Forum. Wie der Name schon sagt: Familien spielen in dem neuen Dachsteinkönig die erste Geige. 105 Familiensuiten und zwölf Chalet-Einheiten legen Eltern und Kindern moderne Wohnwelten zu Füßen. Der Indoor-Spielbereich ist mega: Auf 2.000 m² wird gespielt ohne Ende. In der Badelandschaft mit zahlreichen Pools und Attraktionen planschen, schwimmen und rutschen die Wasserratten. Kino und Theater, eine Softplayanlage über zwei Stockwerke, eine Turnhalle, Indoor-Gokarts u. v. m. sprengen die Vorstellungskraft so mancher Kinderträume. Eine 1.000 m² große Wellness- und Saunalandschaft mit einem exklusiven SPA ist den Erwachsenen und der Regeneration in aller Ruhe vorbehalten. Dazu kommen sechs verschiedene Saunen, Panorama-Außensauna, Ruheraum, Kommunikations- und Relax-Zone mit Saftbar, Topfitnessraum, Yoga-Raum, Indoor-Golfsimulator u. v. m. Ab dem siebten Lebenstag (!) werden Babys und Kinder professionell betreut. Hinter dem Projekt, mit dem die Familienhotellerie einen neuen Level erreicht hat, stehen echte Familienprofis: Ernst Mayer und seine Familie setzen seit Jahren Meilensteine in Sachen exklusiver Urlaub für Groß und Klein (Leading Family Hotel & Resort Alpenrose****S, Kinderhotel Oberjoch****). Jetzt haben die Mayers mit ihren langjährigen Erfahrungen und ihrem umfangreiches Wissen im Dachsteinkönig ein state-of-the-art Familienresort verwirklicht.





