Vergrößerung des Produktlagers und Ausweitung des Maschinenparks

NORRES erhöht erneut seine Produktverfügbarkeit

NORRES erweitert seinen Maschinenpark und vergrößert das Produktlager

(firmenpresse) - Der Schlauchhersteller NORRES vergrößert seine Lagerfläche auf nun über 25.000 m² . Gleichzeitig wird die Produktion durch zwei komplett neue Maschinen erweitert. Diese Kombination aus größerer Lagerfläche und neuen Produktionsmaschinen, erhöht die Verfügbarkeit und verbessert die NORRES Lieferexzellenz.

Schnelle Bedienung des Kundenbedarfs

Durch die Ausweitung des NORRES Produktlagers auf 25.000 m² wird die Lagerkapazität deutlich erhöht. Dies ermöglicht, dass viele Technische Schläuche aus dem NORRES Produktspektrum in unterschiedlichen Längen und Durchmessern in größeren Mengen abrufbar sind. Zusätzlich ergänzen zwei neue Maschinen die Schlauchproduktion des Schlauchherstellers. Durch diese Erweiterung der Produktion, können AIRDUC® , PROTAPE® und TIMBERDUC® Saug- und Förderschläuche noch schneller hergestellt werden. Damit erreicht der Schlauchhersteller eine noch flexiblere Bedienung des Bedarfs seiner Kunden.

Simply flexible!

Damit zeigt sich NORRES erneut als ein innovativ führendes Unternehmen bei AIRDUC®, PROTAPE® und NORPLAST® Schläuchen und als ein Problemlöser für flexible Schlauchsystemlösungen - seit 1889 simply flexible. NORRES Schläuche aus Pre-PUR® bieten aufgrund Ihrer Eigenschaften lange und zuverlässige Standzeiten sowie Sicherheit während des Betriebs.





Das Unternehmen - simply flexible

NORRES, 1889 gegründet, ist ein weltweit agierender Hersteller von technischen Schläuchen, Schlauchsystemen und weiteren innovativen Hochleistungs-Kunststoffprodukten. Die konsequente Neu- und Weiterentwicklungen von Produkt- und Systemideen und kundenindividuellen Lösungen für die verschiedensten Branchen und Kundenbedürfnisse unterstützen Sie, durch innovative Lösungsansätze Produktvorteile zu erlangen und Kosten zu senken.



Ergänzende Beratungs-, Service- und Dienstleistungen helfen Ihnen, zusätzlich Kosten zu senken und die Produktivität zu erhöhen.



Die Produkte - more than flexible

NORRES ist nach ISO 9001:2008 zertifiziert und garantiert einen kontinuierlich hohen Standard, vom Einkauf über die Entwicklung, die Fertigung bis zum Versand. Ergänzend sorgt ein umfangreiches Qualitätsmanagementsystem für die Einhaltung aller Leistungsversprechen.



NORRES-Schläuche erfüllen die unterschiedlichsten Vorschriften für viele Branchen, beispielsweise die ATEX-Richtlinie, UL-Zulassungen, FDA-Konformität und viele weitere Lebensmittelrichtlinien.



Gut ist für NORRES nicht gut genug,

Top-Qualität ist der Maßstab!



Die Innovationen - simply future

Mit NORRES-Innovationen und NORRES-Standardleistungsprodukten lösen Sie selbst technisch schwierige Herausforderungen. NORRES verbindet konsequent Forschung und Entwicklung mit dem NORRES-eigenen Maschinen- und Anlagenbau, um für Ihre technischen Anforderungen die bestmöglichen Lösungen zu finden.



Zahlreiche Innovationen und Patente gestern und heute dokumentieren das Ziel, den NORRES-Technologievorsprung ständig weiter auszubauen.



Die Dienstleistungen - simplify your life

Mit weniger Aufwand die richtigen Produkte in der gewünschten Menge an Sie oder Ihre Kunden zu liefern, ist der Anspruch von NORRES. Um dieses zu gewährleisten, bietet Ihnen NORRES ein starkes Leistungspaket, beispielsweise Service, Beratung, Qualifizierung, Logistik oder Marketingunterstützung.



Wählen Sie individuell aus den verschiedenen Bausteinen Ihr Leistungspaket aus!



NORRES - der Partner und Spezialist, wenn es um technische Schläuche und Schlauchsysteme geht - einfach: simply flexible!

