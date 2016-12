SSB Stark Stahlbau: Python X in Aktion

Der CNC gestützte automatische Plasma-Schneid-Roboter hat die Baustahlträgerherstellung revolutioniert und sich im täglichen Einsatz bei Stark Stahlbau bewährt. Was er kann, zeigt dieses Video.

Python X, der CNC gestützte automatische Plasma-Schneid-Roboter im Einsatz bei SSB Stark Stahlbau.

(firmenpresse) - Python X, der CNC gestützte automatische Plasma-Schneid-Roboter, vereint fortschrittliche und computergestützte CNC-Technik mit hochauflösendem Plasma-Schneiden: vollautomatisch und hoch präzise. Er kann Stahlprofile bis zu einer Breite von 1.000 Millimetern und einer Länge von 18.000 Millimetern anarbeiten.

Der Mitarbeiter ruft nur noch die CAD-Datei auf und Python X startet mit der Bearbeitung des Stahlträgers: Er berechnet den Schneidweg und die optimale Reihenfolge der Bearbeitung. Dabei bewegt er den Träger automatisch in die richtige Position, nimmt hoch präzise die programmierten Schnitte vor und das alles in einem Produktionsschritt.

Python X hat sich im täglichen Einsatz bei SSB Stark Stahlbau in Coburg (Nordbayern, Oberfranken) bewährt. Vom Hersteller wurde deshalb das Unternehmen 2016 zum Vorzeigebetrieb für den Python X im deutschsprachigen Raum gewählt.

Weitere Informationen zum Unternehmen gibt es im Internet: www.stark-stahlbau.de





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.stark-stahlbau.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

SSB Stark Stahlbau GmbH ist ein Familienunternehmen in der zweiten Generation. Mit fast 40-jähriger Erfahrung und Projekten in ganz Deutschland sind wir spezialisiert auf die Konstruktion und den Bau von Stahlkonstruktionen wie Brücken, Hallen und Treppentürme. Modernste Maschinen und ein erfahrenes 40-köpfiges Team erlauben uns, an unseren beiden Standorten Großprojekte aber auch feingliederige und architektonisch anspruchsvolle Konstruktionen zu planen und zu realisieren. Von der Planung über die Fertigung bis zur Montage: Bei Kunden aus ganz Deutschland genießen wir einen hervorragenden Ruf.

Dies ist eine Pressemitteilung von

SSB Stark Stahlbau GmbH

PresseKontakt / Agentur:

zahner bäumel communication

Markus Zahner

Oberauer Str. 10a

96231 Bad Staffelstein

presse(at)agentur-zb.de

09573 340596

http://www.agentur-zb.de



Datum: 09.12.2016 - 10:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1434505

Anzahl Zeichen: 1255

Kontakt-Informationen:

Firma: SSB Stark Stahlbau GmbH

Ansprechpartner: Thomas Stark

Stadt: Coburg

Telefon: 09561 8626-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 52 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung