PIM Gold- und Scheideanstalt feiert ein erfolgreiches Jahr

03.12.2016, Frankfurt am Main

Die Stimmung ist positiv. Neugierige, freundliche Gesichter zieren die Gäste der Jahresabschlussveranstaltung der PIM Gold- und Scheideanstalt GmbH und der Premium Gold Deutschland GmbH an diesem Samstagmorgen.

Über 400 Teilnehmer waren zu Gast im Steigenberger Airport Hotel in Frankfurt am Main. Unter diesen waren Kunden und Geschäftspartner der PIM und der PGD. Auf sie wartete ein straffes Programm. Neben einer Unternehmensvorstellung, Erläuterungen zum Goldmarkt, Informationen zu den Produkten und dem An- und Verkauf von Altgold erhielten die Teilnehmer auch einen Einblick in die interessanten Einkommensmöglichkeiten mit der PIM und der PGD.

Gerade heute in Zeiten schwieriger Rahmenbedingungen im Finanzbereich, ist es wertvoll, ein unangreifbares Produkt an der Hand zu haben, welches für Jedermann interessant ist und jedem helfen kann, sein Vermögen vor den Auswirkungen von Inflation, Finanzkrisen und -crashs zu bewahren. Daher ist es nachvollziehbar, dass sich viele Menschen mit der PIM als kompetenten Partner an ihrer Seite eine Karriere mit Hilfe des kostbaren Metalls aufbauen möchten.

Natürlich wurden bei dieser Gelegenheit auch die Verkaufserfolge der aktiven Geschäftspartner präsentiert. Auch eine soziale Komponente war im Spiel. Ein Spendenaufruf für den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Frankfurt / Rhein-Main brachte insgesamt 5.055 Euro zusammen.

Als besonderes Produkt-Highlight stach dabei das neue Kinder-Gold-Abo hervor. Mit diesem Produkt befriedigt die PIM ein sehr großes Bedürfnis von Eltern und Großeltern, die sich für ihre Kinder und Enkel eine sichere und nachhaltige Zukunftsvorsorge wünschen. Das Kinder-Gold-Abo ermöglicht es Angehörigen mit kleinsten Beträgen, monatlich für ihre Liebsten Gold zu kaufen und das ohne Kosten. Als zusätzlichen Anreiz erhalten die Kinder sogar 3 Prozent Bonus auf den in einem Jahr eingezahlten Geldbetrag auf ihr Konto gutgeschrieben. Wo gibt es so etwas heutzutage in Zeiten schrumpfender Zinsen und steigender Gebühren überhaupt noch?

Aber auch der Unterhaltungsfaktor kam nicht zu kurz. Am Abend gab es Live-Musik und selbstverständlich gab es reichlich Gaumenfreuden. Alles in allem, war die Veranstaltung ein großer Erfolg mit einem sehr hohen Begeisterungsfaktor bei den Teilnehmern, aber auch beim Veranstalter.

Die PIM Gold und Scheideanstalt GmbH mit Geschäftsführer Mesut Pazarci, aus Heusenstamm bietet den physischen Kauf der Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium an. Damit können die Chancen unterschiedlicher Edelmetalle miteinander vereint werden. Die Lagerung im Zollfreilager ermöglicht es den Kunden der PIM, jederzeit ihre Edelmetalle physisch abzuholen und mit nach Hause zu nehmen. Mehr Sicherheit geht nicht.





Die PIM GOLD und Scheideanstalt GmbH ist einer der führenden Edelmetalllieferanten in Deutschland und auch in Europa. Der Markt der Edelmetallraffinerien und -großhändler ist überschaubar. PIM GOLD zeichnet sich im Wettbewerb durch seine Flexibilität, seine Vielfalt und vor allem durch seine guten Preise aus.



Seit der Gründung im Jahr 2008 hat sich innerhalb der jungen Firmenhistorie vieles verändert. Schritt für Schritt und Jahr für Jahr entwickelt sich das Wachstum unseres Unternehmens immer weiter und das mit großem Erfolg.

PIM Gold und Scheideanstalt GmbH

PIM Gold und Scheideanstalt GmbH

Mesut Pazarci

Industriestraße 31

63150 Heusenstamm

morderator(at)pim-presse.de

+49 (0) 6104 802 96 0

http://pim-gold.com



