Löten auf Kunststoff PET senkt Produktionskosten für gedruckte Elektronik und funktionale Oberflächen

ELMERIC, Experte für gedruckte Elektronik, hat ein Lötverfahren auf dem Kunststoff PET entwickelt. Das Verfahren ermöglicht Kunststoff-Träger mit gedruckten Leiterbahnen bestückt mit SMD-Bauteilen.

Kominieren Elektronik und Druckprozesse: ELMERIC-Gründer Dr. Ingmar Petersen, Werner Fink und Michae

(firmenpresse) - Das schwäbische Start-up-Unternehmen ELMERIC hat eine entscheidende Technologiemarke gesetzt. ELMERIC ist in der Lage, auf dem Kunststoff PET (Polyethylenterephthalat) zu löten. Vorteil: Der weitverbreitete Kunststoff PET gilt als preisgünstige Alternative zum kostenintensiven Kapton.

So funktioniert das Verfahren: Das Leiterbild wird im Siebdruckverfahren auf den Kunststoff aufgebracht. Im additiven Prozess lassen sich auch weitverzweigte Leiterzüge drucken. Eine spezielle Formulierung und der Aufbau des Schaltungsträgers ermöglichen das Benetzen der Lötstellen mit Lot. Die Kunststoff-Leiterplatte lässt sich weiter verarbeiten, wie es in der konventionellen Baugruppenfertigung üblich ist - mit SMD Bauteilen bestücken und in einem Reflow-Prozess löten. Voraussetzung ist ein Lot mit niedrigem Schmelzpunkt.

Denkbares Einsatzgebiet sind große Leiterplattenformate für Flexleiter oder Hybridaufbauten aus gedruckter und konventioneller Elektronik. Und nicht nur einseitige Schaltungsträger sind mit dem ELMERIC-Verfahren möglich, sondern auch ein mehrlagiger Leiterplattenaufbau.

Die 2014 gegründete ELMERIC GmbH hat sich längst einen Namen auf dem Gebiet der gedruckten Elektronik gemacht. Kernkompetenz ist die Kombination von Elektronik und Drucktechnik, in dem man Druckprozesse in die konventionelle Elektronikfertigung integriert. Die innovativen Schwaben entwickeln für namhafte Unternehmen die Fertigungsprozesse für gedruckte Energiespeicher, gedruckte Antennensysteme oder kapazitive Bedienelemente.

Ein Beispiel für die Kombination von Design und Funktion ist der 3D-Touch-Slider. Dieser neuartige Schalter wurde auf der Fachmesse für gedruckte und organische Elektronik LOPEC 2015 als "bester Prototyp und neues Produkt" ausgezeichnet. Der Touch-Slider beruht auf dem leitfähigen Polymer Clevios? PEDOT:PSS von Heraeus; Anwendung und Design stammen von ELMERIC sowie FM Siebdruck. Das Polymer Clevios? ist transparent, so dass sich hinterleuchtete Schalterflächen herstellen lassen und so flexibel, um es als flaches Substrat zu drucken und dann in die 3D-Form zu bringen.



Gedruckte Elektronik gilt längst als Ergänzung der klassischen Siliziumtechnik. Fortschritte und Verbesserungen bei druckbaren Materialien, in der Drucktechnik und Prozessen haben dem Markt in den vergangenen sechs Jahren jährliche Steigerungen um gut 30 Prozent beschert. Für das Jahr 2016 wird der weltweite Umsatz für Produkte mit gedruckter und organischer Elektronik auf 26,9 Mrd. US Dollar geschätzt. Bis 2020 erwartet das Beratungsunternehmen Smithers Apex weiteren Zuwachs auf 43 Mrd. US Dollar.









ELMERIC

Die ELMERIC GmbH in Rangendingen in Baden-Württemberg gilt als Experte für funktionales Drucken in Kombination mit elektronischen Funktionen. Das im Jahr 2014 von Werner Fink, Geschäftsführer, Dr. Ingmar Petersen und Michael Wendler gegründete Unternehmen entwickelt und industrialisiert Fertigungsprozesse für gedruckte Elektronik. Geschäftsfelder sind die Forschung und Entwicklung, Qualitätskontrolle und Produktion von 3D-geformten Bedienflächen, gedruckten Energiespeichern, Antennen und Sensoren.



