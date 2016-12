Schöne Geschenke: Kurzgeschichten für jeden Geschmack

Spannung, Humor oder Leidenschaft: Kurzgeschichten bieten Lesefreude in kleinen Portionen

(firmenpresse) - Kurzgeschichten sind das ideale Geschenk für Leute mit wenig Zeit, die dennoch ein entspanntes Lesevergnügen genießen wollen. In dieser Auswahl von Buchtiteln aus dem Verlag Kern findet sich Lesestoff für jeden Geschmack, ob als Gute-Nacht-Lektüre, in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit oder zwischendurch auf dem heimischen Sofa. Wie im Roman finden die Leserinnen und Leser auch hier Fantasy, Satire, Krimi, Humor und Leidenschaft – nur eben kürzer.

„Pralles Leben“ eben: Trübsinn hat Hausverbot, wenn Gabriele Schienmann mit „Berliner Schnauze“ ihre fröhlichen Ansichten über die Welt, das Älter-werden, Kinder und Maulwürfe und so manches mehr vorstellt.

In „Das Nonplusultra erleben“ spielen die Liebe und die manchmal komplizierten Beziehungen zwischen Menschen eine große Rolle. Wenn Männer sich nicht für Frauen interessieren würden und unser Leben so einfach wäre, gäbe es diese Geschichten sicher nicht, meint Maria-Ilona Lamprecht. In ihren Erzählungen spielt das Begreifen verschiedener Ansichten nach Jahrzehnte langen Trennungen zwischen Ost und West eine Rolle. Doch sie wirft auch einen kritischen Blick auf Themen wie Krebs und Demenz, Glanz und Gloria nicht nur in St. Petersburg und die Armut in einigen Ländern unserer Welt.

Wer sind eigentlich diese Leute in religiösen Gruppen und Zirkeln? Michael Harscheidt lässt in „Die Leute vom Tal“ den Reporter Fabian Jaspers auf eine spannende Recherchetour gehen. Er macht sich auf den Weg um den Hardt-Berg in Wuppertal, wo, wenn man Günter Grass glaubt, „die Schwebebahn eine Vielzahl wundergläubiger Sekten unfallfrei verbindet“.

Mit „Flüchtige Begegnung“ stellt der Schweizer Autor Peter Kislig ein Buch vor, das in die Seele dringt und zum Nachdenken anregt. Mit weichen, klugen Worten schreibt der Autor sechs Geschichten über flüchtige Begegnungen, die Schwäche der Menschen, die Empfindsamkeit der Seele und über die Erkenntnis, dass in jedem Menschen etwas Einzigartiges verborgen ist.

Darfs was zum Gruseln sein? In 10 unheimlichen Geschichten lässt Katharina Feulner in „Nachtmahr“ Gänsehaut entstehen. Mit frechem Ton und viel Fantasie schildert sie albtraumhafte Begegnungen und bedrohliche Welten inmitten des scheinbar Normalen. Irgendwo, in den Gassen einer ganz normalen Stadt, in einem durchschnittlichen Hotel, in ländlicher Idylle lauern sie: die Verfolger. Die Schattenfresser. Die Nebelgänger. Die Zombies.



Es gibt dieses eigenartige Zusammentreffen unwahrscheinlicher Ereignisse, die manche Menschen „Fügung“ nennen. Kleine Details geben einer Geschichte - einer Lebensgeschichte - die entscheidende und ungeahnte Wendung. „Es ist noch mal gut gegangen“, heißt es dann hinterher, oder: „Das hätte auch schief gehen können“. Solche Ereignisse erzählt Wolfgang Hering in seinem Buch „Göttliches Puzzle“,

Alle Titel sind im online-Shop des Verlags www.verlag-kern.de und über den örtlichen Buchhandel erhältlich.

Gabriele Schienmann

Pralles Leben – Emmas Allerlei

softcover, 164 Seiten

ISBN: 9783957161-239

ISBN E-Book: 9783957161-673

Buch: 13,90 Euro – E-Book 7,99 EuroMaria-Ilona E. Lamprecht

Das Nonplusultra erleben

Wahre Geschichten

Softcover, 224 Seiten

ISBN 9783957162-137

ISBN E-Book 9783957162-090

Buch 13,90 Euro, E-Book 7,99 Euro





Michael Harscheidt

Die Leute vom Tal - Geheimnisvolle Hardt

Softcover, 128 Seiten

ISBN: 9783957161-826

ISBN E-Book: 9783957162-021

Buch: 12,90 Euro – E-Book 7,99 Euro



Peter Kislig

Flüchtige Nähe

Die Geschichte einer Nacht und andere Erzählungen

Hardcover, 140 Seiten

ISBN: 978-3-939478-256

E-Book: 978-3-939478-638

Buch 17,90 Euro - E-Book 6,99 Euro EUR





Katharina Feulner

Nachtmahr – Albträume und Monstrositäten

Softcover, 112 Seiten

ISBN: 9783957161-758

ISBN E-Book: 9783957161-956

Buch: 12,90 Euro – E-Book 6,99 Euro €Wolfgang Hering

Göttliches Puzzle

Wahre Geschichten

Softcover 156 Seiten

ISBN 9783957161-697

ISBN E-Book 9783957161-888

Buch: 14,90 Euro, E-Book: 6,99 Euro









Nachfragen richten Sie bitte an Verlag Kern GmbH - Bahnhofstraße 22 – 98693 Ilmenau

Tel. 03677 4656390 Mail: kontakt(at)verlag-kern.de www.verlag-kern.de







Der Verlag Kern GmbH, Ilmenau, veröffentlicht Bücher aller Genres: Romane, Erzählungen, Krimis, Thriller, Science Fiction und Fantasy, Biografien, Ratgeber, Sachbücher, Kinderbücher, Reiseliteratur, Lyrik und Geschenkbücher. Einen besonderen Schwerpunkt bilden „Wahre Geschichten aus Leidenschaft geschrieben”. Hier schildern Menschen authentisch ihre Erfahrungen mit dem Geschäft der Ausbeutung der Gefühle europäischer Frauen und Männer in einigen islamischen Ländern (Bezness). Außerdem finden sich hier ungeschönte, persönliche Berichte über soziale Konflikte, Gewalterfahrung und sexuellen Missbrauch.

Der Verlag Kern wurde 2006 von Evelyne Kern in Bayreuth gegründet. Seit Anfang 2015 arbeitet er unter der Leitung von Ines Rein-Brandenburg in Ilmenau. Er bietet vor allem neuen, unbekannten Autoren die Möglichkeit, ihr Manuskript professionell gestaltet auf den Markt zu bringen. www.verlag-kern.de



