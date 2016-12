Weihnachtsgebäck in letzter Minute

Wenn die Keksdose unter vorweihnachtlichem Schwund leidet, dann sind die Bio-Backmischungen der Antersdorfer Mühle ideale Helfer. Ohne großen Aufwand kann weihnachtliches Gebäck entstehen, das auch für Veganer geeignet ist.

Leckere Cookies im Handumdrehen gebacken

(firmenpresse) - Wer noch ganz schnell vor Weihnachten die Keksdose mit Weihnachtsgebäck auffüllen möchte, kann das im Handumdrehen mit den Antersdorfer Mühle Backmischungen.



Antersdorfer Mühle Weihnachts Cookies – Die raffinierte Mischung aus Zedern-, Kokos- und Getreideflocken sowie Cashewkernen in Kombination mit fruchtigen Cranberries, Schokolade, Apfelstückchen und den typischen Gewürzen garantiert einen leckeren weihnachtlichen Knusperspaß.



Antersdorfer Mühle Gewürzschnitten – schmecken nicht nur an Weihnachten. Mit Mandeln und viel Schokolade ist diese Backmischung auch Favorit für den schnellen Sonntagskuchen oder für Muffins zum Kindergeburtstag.



Die Antersdorfer Mühle Backmischungen werden nur mit Wasser und Öl angerührt und sind auch für Veganer geeignet, da mit dem Eiersatz „ZauberEi“. Erhältlich im Naturkostfachhandel oder über den Mühlenshop http://shop.antersdorfer-muehle.bio zum ca. VK von 6,29



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die 1884 erbaute Antersdorfer Mühle in Simbach am Inn wird von der Familie Priemeier seit 40 Jahren in enger Zusammenarbeit mit regionalen Bauern und dem Verband Biokreis ausschließlich biologisch bewirtschaftet. Unter der Marke „Antersdorfer Mühle“ werden nicht nur hervorragende Getreide und Mehle angeboten, sondern auch feine Müslis, delikate Fertiggerichte für die schnelle Küche und am Trend orientierte innovative Produkte.

Elisabeth Schütze PR

Antersdorfer Mühle GmbH & Co. Vertriebs KG

Antersdorf 21

84359 Simbach

Tel. 08571/60209-0

Fax 08571/60209-19

christina.priemeier(at)antersdorfer-muehle.bio

Elisabeth Schütze PR

Buchendorfer Str. 4

82319 Starnberg

Tel. 08151/89507

mobil 0172/8907360

info(at)es-press.de

Firma: Elisabeth Schütze PR

Ansprechpartner: Elisabeth Schütze

Stadt: 82319 Starnberg

Telefon: 08151-89507



