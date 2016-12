Oh du fröhliche Lesezeit

(firmenpresse) - Etwas Fröhliches braucht der Mensch – und wer einem lieben Mitmenschen eine Freude machen will, greift auf humorvolle Lektüre zurück. Aus dem Verlag Kern stellen wir hier drei beliebte Titel vor.

Generationen erfreuen sich an Wilhelm Buchs oder Eugen Roths Gedichten. In ähnlichem Stil philosophiert Werner Schwuchow in „Wir und die Welt“ mit scharfem Blick und spitzer Feder über Dünkel und Unvermögen, über eigenartige Zeitgenossen unter Kollegen und Nachbarn, über seine thüringische Heimat und die große Welt.

Politische Satire vom Feinsten ist „Die Raue Wahrheit“: der Frankfurter Autor Paul W. Raué nimmt seine Leser mit auf einen Parforce-Ritt quer durch Politik, Klimawandel, Finanzdesaster bis hin zu außerirdischen Interessenten.

Kuscheliger Teddybär oder publikumswirksamer Eisbär? Mitnichten! In „Das unentbärliche Lexikon“ interpretiert Bozo Nebesch einfallsreich die Bezeichnungen des Bären von A-Z als Wortspiele und illustriert die nicht ganz ernst gemeinten Wortschöpfungen mit ebensolchen Karikaturen – unberechenbar, giftig, spitz – von „albärn“ bis „Zubär“.

Werner Schwuchow

Wir und die Welt

Philosophisch-heitere Gedichte

Broschiert, 72 Seiten

ISBN: 9783957161-727

ISBN E-Book: 9783957161-925

Buch: 10,90 €, E-Book 6,99 €Paul W. Raué

Die Raue Wahrheit – Die HETIs kommen

broschiert, 184 Seiten

ISBN: 9783957161-765

ISBN E-Book: 9783957161-963

Buch: 13,90 €, E-Book 7,99 €Bozo Nebesch

Das Unentbärliche Lexikon

Softcover, 112 Seiten/

63 Farbbilder

ISBN: 9783939478-263

ISBN E-Book: 9783944224-329

Buch: 14,90 €, E-Book 6,99 €



Der Verlag Kern GmbH, Ilmenau, veröffentlicht Bücher aller Genres: Romane, Erzählungen, Krimis, Thriller, Science Fiction und Fantasy, Biografien, Ratgeber, Sachbücher, Kinderbücher, Reiseliteratur, Lyrik und Geschenkbücher. Einen besonderen Schwerpunkt bilden „Wahre Geschichten aus Leidenschaft geschrieben”. Hier schildern Menschen authentisch ihre Erfahrungen mit dem Geschäft der Ausbeutung der Gefühle europäischer Frauen und Männer in einigen islamischen Ländern (Bezness). Außerdem finden sich hier ungeschönte, persönliche Berichte über soziale Konflikte, Gewalterfahrung und sexuellen Missbrauch.

Der Verlag Kern wurde 2006 von Evelyne Kern in Bayreuth gegründet. Seit Anfang 2015 arbeitet er unter der Leitung von Ines Rein-Brandenburg in Ilmenau. Er bietet vor allem neuen, unbekannten Autoren die Möglichkeit, ihr Manuskript professionell gestaltet auf den Markt zu bringen. www.verlag-kern.de



