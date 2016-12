Digitaler Weihnachtsputz bei Pro DP Verpackungen und Pack4Food24.de

Im Zuge der Vorbereitungen auf das neue Geschäftsjahr haben die Verpackungsspezialisten aus Thüringen auch ihre Onlinepräsenzen einigen Optimierungen unterzogen.

Pro DP Verpackungen

(firmenpresse) - Die Pro DP Verpackungen aus Ronneburg bei Gera in Thüringen ist ein Großhandels- und Serviceunternehmen für den Bereich der lebensmittelnahen Verpackungen und Einweglösungen in Gastronomie, Imbiss, Hotel und Lebensmittelhandel. Mit einem durchdachten und breit aufgestellten System beliefert der Verpackungsspezialist Restaurants, Bars, Imbissbetriebe, Food Trucks, Lebensmittelhändler in Deutschland und Europa.

Zusammen mit dem Online Bestellportal Pack4Food24.de verknüpft das Unternehmen bestmöglich die Möglichkeiten eines Onlineshops mit denen eines stationären Großhandels.

Wichtige Werkzeuge für die tägliche Arbeit und einen leistungsfähigen Kundenservice sind natürlich die Internetpräsenzen und Shopsysteme. Hier arbeitet die Pro DP Verpackungen mit zahlreichen Spezialisten zusammen, um in der schnelllebigen digitalen Welt dennoch immer up to date zu sein.

Vorbereitend auf das Geschäftsjahr 2017 wurden somit die Webseite des Unternehmens www.pro-dp-verpackungen.de, aber auch das Onlineportal www.pack4food24.de an die aktuellsten Gegebenheiten des vernetzten und digitalen Handels angepasst. Immer wichtiger werden auch im gewerblichen B2B Handel die Mobilgeräte, und so können die Serviceangebote der Pro DP Verpackungen auch problemlos und praktisch von Tablets oder Smartphones genutzt werden.

Zusammen mit den digitalen Optimierungen, aber auch zahlreichen weiteren Vorbereitungen im Sortiment oder dem Logistikbereich sieht die Pro DP Verpackungen einem erfolgreichen Start in das Geschäftsjahr 2017 entgegen.







Pack4Food24.de ist der Onlineshop und Online Produktkatalog des Großhandelsunternehmens Pro DP Verpackungen aus Ronneburg bei Gera im Osten Thüringens. Pro DP Verpackungen ist ein Großhandelsunternehmen für den breiten Bereich der Einweg- und To Go Verpackungen, Takeaway Verpackungen, des Einweggeschirrs aber auch Hygieneprodukte und Reinigungsartikel im Gastronomie-, Fleischerei-, Bäckerei- und Imbissbedarf, sowie dem Bedarf an praktischen Einweglösungen im Lebensmittel Einzelhandel.

Durch das breite Sortiment und das umfassende Servicespektrum von der Beratung bis hin zur Individualisierung eingesetzter Verpackungen, Tragetaschen oder Servietten ist Pro DP Verpackungen der optimale Partner für Restaurants, Bars, Imbissbetriebe, Kantinen und Lebensmittelhändler, um zahlreiche Lösungen aus einer Hand zu erhalten.



Pack4Food24.de

