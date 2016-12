OPTIMUS - Die Handwerkersoftware für kalkulierende Betriebe

Damit Sie Ihre Zeit im Büro effektiver nutzen können, gibt es unsere innovative und moderne Handwerkersoftware

63322

(firmenpresse) - Um an Aufträge zu kommen, ist ein professionelles Angebot häufig unumgänglich. Damit Sie professionell nach außen auftreten, nicht zu viel Zeit beim Schreiben Ihrer Angebote verlieren und alle wichtigen Informationen sofort griffbereit haben, ist eine leistungsfähige Softwarelösung ein absolutes Muss für Ihr Büro.



Wir von RPS haben eine komplett neue Softwarelösung speziell für kalkulierende Handwerksbetriebe entwickelt, mit der Sie Ihre Büroarbeit auf ein Minimum reduzieren und in kürzester Zeit eingearbeitet sind.



Das ganze Büro in einer Software:

OPTIMUS ist weit mehr als eine Softwarelösung für die Erledigung der täglichen Büroarbeit: Es ist ein Komplettprogramm, nahtlos verknüpft, reibungslos funktionierend.

OPTIMUS wird in Kleinbetrieben und großen Firmen eingesetzt und bietet bereits im Standardumfang eine Vielzahl verschiedener Funktionen:



Adress- und Liegenschaftsverwaltung

Textverarbeitung

Integrierter E-Mail-Client

Material- und Leistungsverwaltung

Projektverwaltung: Angebot – Endrechnung (inkl. Lieferschein, Bestellungen und vielem mehr!)

GAEB-Schnittstelle

Ausschreiben.de-Schnittstelle

EFB-Formblätter

Arbeitsvorbereitung

Unternehmenskalkulation

Deb.-/Kred.-Verwaltung

Datev-Schnittstelle

Übergabe zum Onlinebanking

Mobiles Aufmaß

Mobile Adressverwaltung

Organisation (optional)

Projektbuchhaltung/Nachkalkulation (optional)

Lagerverwaltung (optional)

Kassenterminal (optional)

Mandatenverwaltung (optional)

Mareon (optional)

IDS-Connect/UGL (optional)

Mobile Zeiterfassung (optional)





Weitere Infos zur Pressemeldung:

https://www.rpssoftware.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Seit 1990 bieten wir Software für kalkulierende Betriebe an. Da der Ursprung der damaligen Software Primus* ganz klar im Handwerk lag, hat sich die Software in Handwerks- und handwerksähnlichen Betrieben schnell etabliert.



In den nächsten Jahren entwickelte sich die damalige Roland Piske Software GmbH (ab dem Jahr 2000 „Primus Software AG“) zu einem der erfolgreichsten Anbieter in ihrem Segment.



Mehr als 13.000 Betriebe in Deutschland, Österreich und der Schweiz arbeiteten mit der Lösung.



2003 wurde die Primus Software AG an die Sage Software GmbH in Frankfurt verkauft, bei der Roland Piske den Bereich Handwerk bis 2005 als Mitglied der Geschäftsleitung verantwortete. 2005 schied er auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus.



Nach 5-jähriger Pause entschied er sich Anfang 2010, eine neue Version für seine ehemaligen Primus-Kunden zu entwickeln, die 2012 auf den Markt kam. Unterstützt wird er dabei bis heute unter anderem von seinen ehemaligen Primus-Entwicklern F. Günderoth und M. Stahlheber, die bereits seit April bzw. Juni 2010 wieder für das Unternehmen tätig sind.



Unser Ziel ist es, klein- und mittelständische Unternehmen sowie Selbstständige und Freiberufler bei der aufwändigen Büroarbeit so gut wie möglich zu unterstützen: durch unsere leistungsfähige und benutzerfreundliche Software-Lösung ist es uns erneut gelungen mit OPTIMUS etliche Anwender zu überzeugen.



Die Zufriedenheit unserer Kunden bestimmt die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen und umgekehrt– und ist somit unser wichtigster Maßstab.



* Primus ist eingetragenes Markenzeichen der Sage Software GmbH, Frankfurt

Dies ist eine Pressemitteilung von

RPS Roland Piske Software GmbH

Leseranfragen:

RPS Roland Piske Software GmbH

Paul-Ehrlich-Straße 38

63322 Rödermark

Tel: 06074-2150050

Fax: 069-999 999 7510

eMail: info(at)rolandpiske.de

Datum: 09.12.2016 - 12:24

Sprache: Deutsch

News-ID 1434607

Anzahl Zeichen: 1837

Kontakt-Informationen:

Firma: RPS Roland Piske Software GmbH

Ansprechpartner: Tim Piske

Stadt: Rödermark

Telefon: +4960742150050



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 10.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 98 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung