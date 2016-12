Oh Du Rockige - Geschenk-Tipps für Headbanger

(firmenpresse) - Alle Jahre wieder das gleiche Spiel um das Thema Geschenk. Was schenkt man einem Rock-Fan zu Weihnachten? Oder noch schlimmer: Was wünscht man sich selbst? Wir haben 12 rockige Xmas-Tipps in allen Preislagen für Sie entdeckt.

Für den kleinen Geldbeutel das leckere Craft Beer der Verstärker-Firma Marshall oder die Spardose in Totenkopf-Form. Ebenfalls von Marshall die "Handtasche für den Mann", ein kleiner portable Bluetooth-Speaker, der die Musik aus Ihrem Smartphone mit voller Wucht mit ganz sattem Bass-Sound ertönen lasst. Das freut sich garantiert der Chef :-)

Sehr zu empfehlen auch das Personal Coaching Buch "Rock Your Life" von Scorpions-Gitarrist Rudolf Schenker. Hier werden nicht nur Erinnerungen aus 50 Jahren Bandgeschichte geteilt, sondern auch brauchbare Lebensweisheiten preis gegeben, die man in seinen Alltag mit übernehmen kann. Rudolf stand oft genug am Scheideweg seiner Karriere und hat intuitiv immer den richtigen Schritt gemacht und "sein Ding" durchgezogen.

Für die kalten Tage den Ugly Christmas Sweater von AC/DC mit den "Jingle Hells Bells", der wie selbstgestrickt von Oma wirkt.

Und für die etwas besser verdienenden (gerne auch als Sammelgeschenk) das Ultra VIP-Package für das allerletzte Black Sabbath-Konzert in Köln im Januar. Erlebe Ozzy Osbourne in der Loge der Lanxess-Arena, mit persönlichem Parkplatz, warmem Buffet und einer Open-Bar der Extraklasse. Limitiert auf 50 Tickets.

