Auf der Transsib zum Baikalsee

Schnieder Reisen führt Reisen mit der Transsibirischen Eisenbahn im Programm

Schnieder Reisen: Verschiedene individuelle und geführte Trabssib-Reisen im Programm 2017

(firmenpresse) - Schnieder Reisen führt Bahnreisen mit der Transsibirischen Eisenbahn im Programm. Sie ist eine der legendärsten Eisenbahntrassen überhaupt. Eisenbahnromantik und Nostalgie, aber auch die Landschaftseindrücke rechts und links der Schiene stehen bei einer Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn im Vordergrund.

Bahnreisen mit der Transsibirischen Eisenbahn sind für viele ein Jugendtraum. Die Transsib ist die längste Eisenbahnverbindung der Welt und führt auf mehr als 9.000 Kilometern von Moskau nach Wladiwostok. Die weitläufigen Landschaften in Russland, der faszinierende Baikalsee und Städte wie Moskau, Nowosibirsk, Irkutsk und Wladiwostok üben einen ganz besonderen Reiz aus.

Schnieder Reisen aus Hamburg führt in seinem Programm verschiedene Bahnreisen mit der Transsibirischen Eisenbahn.

"Vom Baikalsee durch die Mongolei ins Reich der Mitte" etwa heißt eine 15-tägige Bahnreise, die von Irkutsk über Ulaan Baatar und Peking bis nach Shanghai führt. Die Reise kostet ab 3.239 Euro inklusive internationale Flüge, Transfers, Unterbringung im Hotel bzw. Schlafwagen, deutschsprachiger Reiseleitung und Besichtigungsprogramm. Die Reise wird zu den Terminen 12.07., 02.08.und 16.08.17 angeboten.

"Auf der Transsib zur Perle Sibiriens" erkunden die Teilnehmer auf der Transsibirischen Eisenbahn die weiten Landschaften zwischen Moskau und Irkutsk am Baikalsee. Die 10-tägige Reise kostet ab 2259 Euro inklusive internationale Flüge, Unterbringung im Hotel bzw. Schlafwagen, deutschsprachiger Reiseleitung und Besichtigungsprogramm. Angeboten wird sie von Juli bis August zu fünf verschiedenen Terminen.

Auf einer jeweils 11-tägigen Transsib-Reise, die von Moskau zum Baikalsee führen wird, werden Wanderungen im Nationalpark und eine Fahrt mit der "Alten Baikalbahn" angeboten.

Nähere Informationen bei:

Schnieder Reisen - Cara Tours GmbH



Hellbrookkamp 29

22177 Hamburg

040 - 380 20 60

www.schnieder-reisen.de







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.schniederreisen.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Der Hamburger Reiseveranstalter Schnieder Reisen hat sich seit der Gründung 1922 zu einem ausgewiesenen Nordeuropa-Spezialisten entwickelt. Bereits seit den frühen 1990er-Jahren führt der Veranstalter Reisen nach Estland, Lettland und Litauen durch und war damit einer der Pioniere im Baltikum. Daneben finden sich aber auch Polen, Russland und Kaliningrad, Irland, Großbritannien und Skandinavien im Reiseprogramm. Das Angebot reicht von geführten und individuellen Rundreisen über Auto- und Motorradtouren, Rad- und Wanderreisen, Städtereisen, Schienen- und Flusskreuzfahrten sowie Erholungsurlaub auf der Kurischen Nehrung bis zu Sonderreisen zu den Themen Musik, Literatur oder Architektur. Darüber hinaus können über Schneider Reisen auch Flüge, Fähren, Hotels und Mietwagen gebucht werden.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Schnieder Reisen - CARA Tours GmbH

Leseranfragen:

Hellbrookkamp 29, 22177 Hamburg

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 09.12.2016 - 13:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1434630

Anzahl Zeichen: 2285

Kontakt-Informationen:

Firma: Schnieder Reisen - CARA Tours GmbH

Ansprechpartner: Rainer Neumann

Stadt: Hamburg

Telefon: 040 3802060



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.