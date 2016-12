Hochzeitsband Dropzone: "Wir leben, was wir tun"

Die Stuttgarter Profi-Musiker im Interview

Hochzeitsband Dropzone aus Stuttgart - Sarah und Jean-Pierre

(firmenpresse) - Die Stuttgarter Event-, Party- und Hochzeitsband "Dropzone" um den Frontmann Jean-Pierre Domaniwski sticht deutlich aus dem Gros der Cover- und Partybands heraus. Die seit nunmehr über 13 Jahren regelmäßig als Garant für professionell organisiertes und dargebotenes Livemusik-Entertainment gebuchte Profi-Combo spricht erstmals im Interview über das Fundament der Motivation der Band und über die Gründe hinter der Leidenschaft der Musiker, immer wieder aufs Neue mit guter Livemusik den Funken auf die Partygäste überspringen zu lassen. Jean-Pierre erläutert die Feinheiten im Zusammenspiel der Musiker live auf der Bühne und das richtige Gespür für die Auswahl des richtigen Songs im richtigen Moment. Und in der Tat - man nimmt es dem sympathischen Frontmann durchaus ab, dass er den hohen Anspruch der Band ("Wir begeistern Events") auf den Bühnen umzusetzen vermag, da er und seine Mimusiker von einem starken Credo angetrieben werden: "Wir leben, was wir tun."

Das Interview kann auf der Website der Band als Video-Mitschnitt angesehen werden.

Besonderen Fokus legen die Frontsänger Sarah und Jean-Pierre im Interview auf das Leistungsspektrum einer Hochzeitsband - von den speziellen Repertoire-, Technik- und Logistikanforderungen an Band und Livemusik bei Hochzeitsfeiern, über das Vertrauen, das Brautpaare einer Hochzeitsband in die Hand legen, bis hin zum auf der Fahrt zur Hochzeitsfeier im Bandbus einstudierten spontanen Songwunsch des Brautpaares. Die Bandmusiker berichten darüber, wie die Band "auf Knopfdruck" einmal den Wunsch des jüngsten Gastes einer Hochzeitsfeier erfüllte, die Party vor der Schlafensgehzeit noch kurz "hochzukochen" - "drei, vier, Vollgas". Und von den Momenten, in denen die "Magie" der Livemusik auf einer Hochzeitsfeier besonders spürbar wird. Schließlich geben die beiden Hochzeits-Experten den Hochzeitspaaren in spe handfeste Tipps mit auf den Weg - z. B. worauf man bei der Hochzeitsplanung besonderen Wert legen sollte und worauf man aus ihrer Sicht getrost verzichten könnte, weil es im Nachhinein einen eher untergeordneten Beitrag zum Gelingen einer Hochzeitsfeier leistet - "also von mir aus bräuchte man zum Beispiel keine unter Wasser gehäkelten Platzkärtchen".

Das Interview zum Thema Hochzeiten und Hochzeitsband sehen Sie hier.

Die Stuttgarter Event- und Hochzeitsband Dropzone setzt seit über 13 Jahren Maßstäbe im Livemusik- Entertainment, besteht sämtlich aus erfahrenen, studierten Profimusikern, und ist als Partyband bzw. Hochzzeitsband buchbar für hochwertige Firmenevents, Hochzeitsfeiern, Messe-Partys, Firmenjubiläen, Weihnachtsfeiern und vieles mehr. Mit einer bestbewährten Auswahl an bekannten und beliebten Titeln aus Rock, Pop, Funk und Soul garantiert die Band: "Wir begeistern jedes Event."

Dropzone - die Eventband

