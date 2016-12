ARTE baut Online-Erfolg aus /

ZDF-Intendant: Einzigartige Verknüpfung von Kultur und digitaler Welt

(ots) - ARTE erreicht mit seiner multimedialen Strategie

immer mehr Zuschauer und Internetnutzer. Durchschnittlich 12,5

Millionen Videos werden monatlich in der ARTE-Mediathek ARTE+7

abgerufen - im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von rund zwölf Prozent.

Mehr als sechs Millionen Mal wurden 2016 die Apps des

deutsch-französischen Kultursenders heruntergeladen. "ARTE verknüpft

auf einzigartige Weise anspruchsvolle Kultur mit der digitalen Welt.

Der Online-Erfolg stärkt noch einmal deutlich die Bedeutung von ARTE

als Kultursender für Europa", sagte ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut

vor dem Fernsehrat in Mainz.



In den sozialen Netzwerken hat ARTE in diesem Jahr seine

Reichweite ebenfalls erheblich vergrößert. Mit rund vier Millionen

Facebook-Fans, davon rund 1,7 Millionen für die Marke ARTE, ist der

Kultursender führend unter den öffentlich-rechtlichen Anbietern. Auf

Twitter steigerte ARTE die Zahl seiner Follower im Vergleich zum

Stand Ende 2015 um 20 Prozent auf rund 1,4 Millionen.



ARTE erreicht in Deutschland einen Marktanteil von 1,0 Prozent. In

der Primetime steigt der Marktanteil auf 1,2 Prozent. Durch das

Projekt "ARTE Europa", das die Programme des Senders mit englischen,

spanischen und polnischen Untertiteln im Internet verfügbar macht,

können inzwischen 66 Prozent der Europäer ARTE-Programme in ihrer

Muttersprache verfolgen.



Das Thema Europa steht auch 2017 im Fokus des ARTE-Programms. Mit

Blick auf das 60. Jubiläum der Römischen Verträge widmet der

Kultursender eine zehnteilige Reihe der 2500-jährigen Geschichte des

Kontinents.



