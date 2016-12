Fernsehrat verabschiedet ZDF-Haushaltsplan 2017

(ots) - Der ZDF-Fernsehrat hat am Freitag in Mainz den

Haushaltsplan des Senders für 2017 einstimmig genehmigt. Dank der in

Vorjahren erwirtschafteten Gesamtergebnisrücklage ergibt sich für

2017 ein ausgeglichener Haushalt. Dabei plant das ZDF mit

Aufwendungen von insgesamt 2.318 Mio. Euro. Davon gehen rund 600 Mio.

Euro an deutsche Produzenten. Das ZDF bleibt damit der größte

Auftraggeber auf dem deutschen Produzentenmarkt.



Die in der Vorperiode gebildete Sonderrücklage in Höhe von 396

Mio. Euro wurde von der KEF mit dem 20. Bericht für das ZDF

freigegeben. Sie wird jedoch für den Haushalt 2017 nicht angetastet

und steht somit zum Ausgleich von möglichen Defiziten in den

kommenden Jahren weiterhin in voller Höhe zur Verfügung. Die

mittelfristige Finanzplanung des ZDF sieht vor, die kommende

Beitragsperiode (2017 bis 2020) mit einem positiven Ergebnis von 180

Mio. Euro abzuschließen.



Das ZDF habe in den letzten Jahren enorm gespart, seine Strukturen

angepasst und sei dadurch deutlich effizienter geworden, erklärte

ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut in seiner Haushaltsrede vor dem

Fernsehrat. "Wir haben das Ziel, bis 2020 insgesamt 562

Vollzeitkräfte abzubauen, bis Ende 2016 schon zu einem großen Teil

geschafft. 430 Funktionen sind bereits abgebaut. Das wirkt sich

unmittelbar im Personalaufwand aus", sagte Bellut. Diesen Weg einer

zukunftsorientierten Finanzpolitik werde das ZDF fortsetzen, um

seiner Verantwortung gegenüber dem Beitragszahler gerecht zu werden,

sagte Bellut.



http://twitter.com/ZDFpresse



Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,

pressedesk(at)zdf.de



Fotos sind ab 15.00 Uhr erhältlich über ZDF Presse und

Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über

https://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehrat







Pressekontakt:



ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ZDF

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 09.12.2016 - 12:32

Sprache: Deutsch

News-ID 1434639

Anzahl Zeichen: 2191

Kontakt-Informationen:

Firma: ZDF

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 69 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung