Nachrichtenangebot SWR Aktuell startet Anfang Februar (FOTO)

Der Südwestrundfunk (SWR) startet im kommenden Jahr ein

erweitertes medienübergreifendes Nachrichtenangebot. Unter dem Namen

SWR Aktuell werden Zuschauer, Hörer und Nutzer ein hochwertiges

Nachrichtenangebot aus einem Guss erhalten. Das Angebot präsentiert

sich in einem einheitlichen, wiedererkennbaren Design über alle

Medien hinweg. Anfang Februar wird SWR Aktuell im Hörfunk, im

Fernsehen, Online und mit der SWR Aktuell App starten. SWR Intendant

Peter Boudgoust stellte das neue Nachrichtenkonzept dem Rundfunkrat

am Freitag, 9. Dezember 2016, in Stuttgart vor.



SWR stärkt seine Kernkompetenz Regionalität und Aktualität SWR

Intendant Peter Boudgoust betonte vor dem Gremium, dass der in der

gleichen Sitzung vorgestellte Umbau des SWR zu einem multimedialen

Unternehmen kein Selbstzweck sei, sondern vor allen Dingen das

veränderte Nutzungsverhalten im Blick hat. Sichtbarstes Zeichen

hierfür sei SWR Aktuell. Boudgoust: "Wir machen keine kosmetischen

Korrekturen an Randgebieten, wir stellen uns in der

öffentlich-rechtlichen Kernkompetenz neu auf, damit das

Nachrichtenangebot des SWR jederzeit, überall und verlässlich genutzt

werden kann. Denn an unserem Anspruch lassen wir uns messen: Der SWR

will auch im Netz der führende Anbieter von Information aus dem und

für den Südwesten sein."



Nachrichten aus einem Guss für den Südwesten SWR Aktuell wird als

medienübergreifendes Angebot Nachrichten aus einem Guss bieten, ob im

Radio, im Fernsehen oder im Netz. SWRinfo wird Anfang Februar zu SWR

Aktuell, und die Nachrichten im SWR Fernsehen werden ebenfalls SWR

Aktuell heißen. Außerdem wird an den Samstagen die Hauptausgabe der

Landesnachrichten verlängert. Sie beginnt dann ebenso wie von Montag

bis Freitag um 19:30 Uhr. Zusammenlaufen werden alle

Nachrichteninhalte in der SWR Aktuell App. Hier können Nutzer einen



schnellen und kompakten Überblick über Nachrichten aus der Welt,

Deutschland sowie Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bekommen.







