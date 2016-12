"hart aber fair"

am Montag 12. Dezember 2016, 21:00 Uhr, live aus Berlin

(ots) - Moderation: Frank Plasberg



Das Thema: Das Schockjahr 2016 - nur Schurken, kaum Helden?



Die Gäste:

Edmund Stoiber (CSU-Ehrenvorsitzender; ehem. Bayerischer

Ministerpräsident und CSU-Parteivorsitzender)

Alice Schwarzer (Publizistin; Gründerin und Chefredakteurin der

Zeitschrift "Emma")

Serdar Somuncu (Schriftsteller und Kabarettist)

Leni Breymaier (SPD, Landesvorsitzende in Baden-Württemberg)

Rolf-Dieter Krause (Journalist, ehemaliger Leiter des ARD-Studios

Brüssel, berichtete 15 Jahre lang für die ARD aus Brüssel)



Die blutige Spur des Terrors bis nach Deutschland, Siegeszug der

Populisten, Brexit, Sexmobs, Trumpsieg: 2016, ein Jahr der

Schock-Nachrichten. Wie stark hat das die Menschen verunsichert? Und

was muss passieren, damit das Klima im Land nicht noch rauer wird?



Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per

Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und

schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de)

ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können

über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und

diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel.

0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair(at)wdr.de.







