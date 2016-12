Jugendangebot funk mit 20 Millionen Views im ersten Monat /

ZDF-Intendant Bellut: Relevanz gemeinsam mit Nutzern steigern

(ots) - Das ARD/ZDF-Jugendangebot funk verzeichnet in seinem

ersten Monat bereits 20 Millionen Videoabrufe. Die App des am 1.

Oktober 2016 gestarteten Content-Netzwerks wurde in den ersten vier

Wochen 95 000 Mal heruntergeladen. Die Zahl der funk-Abonnements lag

Ende Oktober bei 1,27 Millionen. "Mit dem Start von funk ist der

erste Schritt gemacht. funk wird nun weiter an den Formaten arbeiten,

dabei sollen auch die Nutzer eingebunden werden", kündigte

ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut vor dem Fernsehrat in Mainz an.



Mit 40 Formaten ist funk gestartet. 30 weitere stehen zurzeit

mitten in der Formatentwicklung. Darunter das für Anfang Januar 2017

geplante ZDF-Wissensformat "musste wissen". Das für die jungen Nutzer

ab 14 Jahren gedachte Angebot orientiert sich an den Lehrplänen der

Bundesländer und deckt die Fächer Mathe, Physik, Chemie, Deutsch und

Geschichte ab.



