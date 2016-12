Mitteldeutsche Zeitung: Grünen-Politiker Striegel muss nach Unfall Führerschein abgeben

(ots) - Der Landtagsabgeordnete Sebastian Striegel (Bündnis

90/Die Grünen) muss nach einem Autounfall bei Könnern (Salzlandkreis)

im August vorläufig seinen Führerschein abgeben. Das bestätigte die

Staatsanwaltschaft Magdeburg am Freitag der in Halle erscheinenden

Mitteldeutschen Zeitung. Laut Polizei hatte Striegel beim Auffahren

auf die A 14 die Vorfahrt eines entgegenkommenden Fahrers missachtet.

Beim Ausweichen hatte sich das Auto des Mannes überschlagen, der

28-jährige Bernburger war schwer verletzt worden. Striegel hatte

seine Fahrt zunächst fortgesetzt, war kurz darauf aber zurückgekehrt.

Die Staatsanwaltschaft spricht mit Blick auf die Vorwürfe der

fahrlässigen Körperverletzung und der Unfallflucht von "dringenden

Verdachtsmomenten" gegen Striegel. Die Entscheidung über ein

Hauptverfahren werde "alsbald" getroffen, sagte Oberstaatsanwalt

Frank Baumgarten der Zeitung.



Striegel, der für die Grünen im Landtag den Posten des

parlamentarischen Geschäftsführers innehat, wollte den vorläufigen

Führerscheinentzug zunächst weder bestätigten noch dementieren. Er

kündigte eine Stellungnahme seines Anwalts an.







