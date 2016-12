Handwerker sind für Renovierer die wichtigste Informationsquelle.

Aktuelle Studie bestätigt Erfahrungen von Flüssiggasversorger PROGAS.

In PROGAS-Fachseminaren können sich SHK-Fachhandwerkerüber den Stand der Vorschriften informieren. (

(firmenpresse) - Laut der aktuellen Studie "Der private Baumarkt 2016" des Fachschriftenverlags sind Handwerker für Renovierer die wichtigste Informationsquelle. "Das Ergebnis bestätigt unsere Erfahrungen und letztlich auch unser Vertriebsmodell, bei dem die enge Zusammenarbeit mit dem SHK-Fachhandwerk eine wichtige Rolle spielt", sagt Stefan Prechtl, Bereichsleiter von PROGAS, einem der führenden Flüssiggasversorger in Deutschland. "Von den Partnerschaften mit mehr als 2.000 Handwerksbetrieben profitieren letztlich unsere Kunden."

PROGAS veranstaltet seit 27 Jahren kostenlose Fachseminare im gesamten Bundesgebiet. Den Teilnehmern werden regelmäßig der aktuelle Stand der Vorschriften vorgestellt und praktische Hinweise für den Arbeitsalltag vermittelt. In diesem Jahr wurden zum Beispiel wichtige Punkte aus den neuen Technischen Regeln Flüssiggas (TRF 2012) thematisiert.

Doch nicht nur der enge Kontakt zu den Heizungsbauern, sondern auch die Nähe zu den Kunden ist Teil der Firmenphilosophie des Flüssiggasversorgers. Als Ansprechpartner vor Ort beraten und unterstützen PROGAS-Fachberater und Verkaufsingenieure fachlich fundiert Kunden und Interessenten. Mit hoher Fachkompetenz stellen PROGAS-Mitarbeiter dabei den wirtschaftlichen und zuverlässigen Betrieb von Flüssiggasanlagen sicher. Damit die Kunden nicht selbst für die Installation, Wartung, Energieversorgung und die gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsprüfungen sorgen müssen, bietet ihnen PROGAS ein Rundum-sorglos-Paket an.

Sowohl gewerbliche Kunden als auch Haushalte nutzen die Vorteile der leistungsstarken Energiequelle Flüssiggas, die leicht zu transportieren, bequem zu lagern und komfortabel zu nutzen ist. Vor allem in Regionen ohne Anschluss an das öffentliche Erdgasnetz gehört der mobile Brennstoff von daher zur "ersten Wahl".





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.progas.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Unternehmen PROGAS vertreibt die Flüssiggase Propan und Butan an private und gewerbliche Kunden sowie an öffentliche Einrichtungen. In Deutschland beschäftigt der Flüssiggasversorger 300 Mitarbeiter und hat ein flächendeckendes Vertriebsnetz errichtet. Seine Kunden beliefert PROGAS zuverlässig mit Flüssiggas nach DIN 51622.

Dies ist eine Pressemitteilung von

PROGAS GmbH& Co. KG

PresseKontakt / Agentur:

Zilla Medienagentur GmbH

Matthias Sassenberg

Kronprinzenstraße 72

44135 Dortmund

info(at)zilla.de

02 31/22 24 46 0

http://www.zilla.de



Datum: 09.12.2016 - 15:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1434712

Anzahl Zeichen: 1959

Kontakt-Informationen:

Firma: PROGAS GmbH& Co. KG

Ansprechpartner: Christian Osthof

Stadt: Dortmund

Telefon: 02 31/54 98-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 74 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung