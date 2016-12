/ New Media & Software

Gaming, Style und Schärfe: AOC Monitore zu Weihnachten

Der gekrümmte AOC AG352QCX?ein perfektes Geschenk für Gaming-Fans

(firmenpresse) - Amsterdam, 9. Dezember 2016 - Die Nächte werden immer länger und kälter, die Weihnachtsferien stehen fast vor der Tür. Für alle, die noch nach Geschenkideen suchen, präsentiert AOC in diesem Jahr vier Display-Modelle für jeden Geschmack und Bedarf. Der 27" (68,58 cm) große AG352QCX und der 35" (88,9 cm) große AG352QCX, beide Teil der beliebten Premium-Gaming-Monitor-Serie AGON, bieten Gaming-Fans ultimative Leistung. Heim- und Officeanwender werden besonderen Gefallen an dem eleganten 27" (68,58 cm) großen Q2781PQ oder dem 35" (81,29 cm) großen UHD-Modell U3277PWQU, das mit seiner großen Bildschirmfläche beeindruckt, finden.

Geschenkideen für Gamer: der AG271QG und AG352QCX

Der 27" (68,58 cm) große AG271QG und der 35"(88,9 cm) große AG352QCX sind die zwei neuesten Monitore der Premium-Gaming-Monitor-Serie AGON, die speziell für professionelle und anspruchsvolle Gamer entwickelt wurde. Der AG271QG ist eines der NVIDIA-G-SYNC?-Modelle der Serie und reduziert dank einer Bildwiederholrate von 165 Hz störende Bewegungsunschärfe, Tearing oder Bildruckeln. Augestattet mit einem farbintensiven IPS-Panel sorgt er für ein lebendiges Spielerlebnis und ist darüber hinaus mit der von AOC entwickelten AOC Ergo Dial ausgestattet. Dank dieser integrierten Höhenskala können Spieler nach einem Transport das Gerät bequem wieder auf ihre individuell bevorzugte Höhe zurückstellen.

Der AG352QCX ist der erste gekrümmte Monitor der AGON-Reihe und beeindruckt mit einem außergewöhnlich kleinen Radius von 2000 mm im Ultra-Wide-Format. Eine Bildwiederholrate von 200 Hz und Adaptive-Sync-Technologie reduzieren Bewegungsunschärfe und Tearing. Für ein noch besseres Spielerlebnis ist der Monitor mit zusätzlichen Einstellmöglichkeiten wie dem AOC Low-Input-Lag-Modus ausgestattet, dank dem die Bildverarbeitung des Monitors auf ein Minimum reduziert und so die Eingaben mit Maus, Tastatur oder Gamepad unverzögert umgesetzt werden. AOC Shadow Control wiederum hellt auf Wunsch dunkle Bereiche des Bildschirms auf, um in dunklen Spielszenen einen noch besseren Überblick zu ermöglichen. Das einzigartige Design des AG352QCX unterstreicht die Individualität von Spielern mit integrierten LED-Leuchtelementen auf der Rückseite und an der Unterseite des Monitors.

Sowohl der AOC AG271QG als auch der AOC AG35QCX sind mit zahlreichen ergonomischen Funktionen und der Flicker-Free-Technologie ausgestattet. Damit ermöglichen sie ausgiebige Gaming-Sessions, ohne dabei die Augen schnell ermüden zu lassen oder den Rücken und Nacken unnötig zu belasten.

Stylischer Hingucker: der AOC Q2781PQ

Der elegante und schlanke AOC Q2781PQ ist die ideale Ergänzung für den Schreibtisch, egal ob zu Hause oder im Büro. Der 27" (68,58 cm) große Monitor ist nahezu rahmenlos, seine Ränder sind oben, rechts und links nur 5,7 mm und unten nur 6,25 mm breit. Das moderne AH-IPS-Panel bietet sowohl weite Blickwinkel von bis zu 178° als auch brillante Farben mit gleichmäßiger Ausleuchtung und 100% sRGB-Abdeckung. Dank der QHD-Auflösung (2560 x 1440 Pixel) ist der Monitor gut für Bildbearbeitung geeignet und und aufgrund seiner vielen Anschlussmöglichkeiten mit vielen Geräten kompatibel.

Perfektes Geschenk für Büro- und Heimanwender: der AOC U3277PWQU

Der AOC U3277PWQU ist ideal für alle, die sich mehr Platz auf dem Desktop wünschen. Mit 3840 x 2160 Pixeln bietet das 32" (81,3 cm) große 4K-UHD-Display eine Auflösung die viermal schärfer als Full HD ist und sich ausgezeichnet für Videobearbeitung, kreative Projekte oder Multitasking eignet. Für eine genaue Farbwiedergabe verfügt der Monitor über ein AMVA-Panel, dass 95% des NTSC-Farbraums unterstützt und über 1 Milliarde Farben ausgibt (Real 8-bit+FRC).

Alle Monitore sind ab sofort verfügbar, so dass Feiertagskäufer ihre Geschenke sofort kaufen können. Die UVP für den AG271QG und AG352QCX liegt bei jeweils 799 Euro, für den AOC Q2781PQ bei 399 Euro und für den AOC U3277PWQU bei 699 Euro. AOC wünscht allen frohe und heitere Festtage.





Über AOC

AOC ist weltweit eine Top-Marke für Computermonitore. Hohe Qualität, erstklassiger Service, attraktives Design sowie umweltfreundliche und innovative Produkte zu einem fairen Preis sind die Gründe, weshalb immer mehr Verbraucher und Vertriebspartner auf AOC setzen. Ob professioneller oder privater Nutzer, Unterhaltung oder Gaming - die Marke AOC bietet Monitore für jeden Anspruch. AOC ist ein Tochterunternehmen von TPV Technology Limited, dem weltweit größten Display-Hersteller.

www.aoc-europe.com

AOC International (Europe) B.V.

united communications GmbH

Elena Strzelczyk

Rotherstr. 19

10245 Berlin

aoc(at)united.de

+49 30 789076 - 0

http://www.aoc-europe.com



AOC International (Europe) B.V.

Ivilina Boneva

Amsterdam

+31 20 5046945





