Doppelerfolg: bildkontakte.de ist "Beste Website 2016" sowie "Beste Dating-Website 2016"

(ots) - Beim wichtigsten deutschen Internet-Publikumspreis

erzielte bildkontakte.de (www.bildkontakte.de) in diesem Jahr einen

doppelten Erfolg: Die Nutzer wählten die Singlebörse nicht nur zur

"Besten Dating-Website 2016", sondern bildkontakte.de ist auch

"Overall Winner" und somit "Beste Website 2016" überhaupt.



In der Kategorie "Dating" standen sowohl Partnervermittlungen, die

Partnervorschläge unterbreiten, als auch Kontaktbörsen zur Wahl, die

ihren Mitgliedern eine frei durchsuchbare Datenbank bieten. Unter

allen zwölf Nominierten überzeugte bildkontakte.de mit den besten

Bewertungen für Design (4,4 von 5 Punkten), Inhalt (4,39) und

Navigation (4,45); die Weiterempfehlungsbereitschaft erreicht

überragende 8,18 von 10 möglichen Punkten.



Auch im Gesamtvergleich hat bildkontakte.de die Nase vorn: Die

Auszeichnung "Overall Winner" als beste Website bedeutet nämlich

nicht weniger, als dass der Vorsprung zum Zweitplatzierten der

eigenen Kategorie im übergreifenden Vergleich am größten war - Sieger

anderer Kategorien wie Amazon.de, Apple und Facebook hatten somit das

Nachsehen.



"Weit mehr als institutionelle Auszeichnungen sind es die

Publikumspreise, die für uns einen hohen Stellenwert haben. Die

beeindruckende Weiterempfehlungsbereitschaft bestätigt, dass unser

Konzept, das wir seit 2000 verfolgen, das richtige ist", sagt

Christian Kirschey, Gründer und Geschäftsführer von bildkontakte.de.

"Sie zeigt auch, dass sich ehrliche Arbeit im Online-Dating

langfristig auszahlt. Allen Unterstützern danken wir sehr herzlich!"



Die Wahl zur Website des Jahres ist eine Initiative des

internationalen Marktforschungsinstitutes MetrixLab. 228 Websites in

19 Kategorien waren nominiert und mehr als eine halbe Million Stimmen

wurden vom 4. Oktober bis 13. November auf www.websitedesjahres.de

abgegeben.





Weitere Informationen und Bildmaterial stehen auf

http://www.bildkontakte.de/presse/ bereit.



Über bildkontakte.de



Bildkontakte.de gehört zu den Top 5 der deutschen Singlebörsen.

Bildkontakte.de trägt die Auszeichnungen "Beste Dating-Website" 2012,

2013, 2014 und 2016 sowie "Beste Website" 2013, 2014 und 2016. Es

handelt sich um die bedeutendsten Auszeichnungen, die von

Internetnutzern in Deutschland vergeben werden. In der

Partnerbörsenstudie des Deutschen Instituts für Service-Qualität

belegte bildkontakte.de 2013 und 2016 zudem den ersten Platz bei

Datenschutz und Sicherheit. Über 3 Millionen Singles haben sich für

die Singlebörse entschieden, bis zu 10.000 sind gleichzeitig online

und auf Partnersuche. Alle wichtigen Kontaktfunktionen sind für

Frauen und Männer dauerhaft gratis.







