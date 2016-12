Der Tagesspiegel: Gina-Lisa Lohfink zieht vor die höchste Instanz / TV-Model legt Revision statt Berufung gegen ihr Urteil ein - und erspart sich damit möglicherweise eine neue Verhandlung

(ots) - Nach ihrer Verurteilung wegen falscher

Verdächtigung will Schauspielerin und TV-Model Gina-Lisa Lohfink das

Urteil sofort vor der höchstmöglichen Instanz anfechten: Wie der

Berliner "Tagesspiegel" (Samstagsausgabe) erfuhr, haben die Anwälte

der 29-Jährigen ihre im August eingelegte Berufung in einen

Revisionsantrag beim Berliner Kammergericht umgewandelt. Der

Unterschied ist, dass es nun zunächst nicht zu einer neuen

Hauptverhandlung kommen wird, wie es bei einer Berufung geschehen

wäre.



http://www.tagesspiegel.de/politik/prozess-um-falsche-verdaechtigu

ng-gina-lisa-lohfink-will-in-die-hoechste-instanz/14958756.html



Datum: 09.12.2016 - 15:29

Sprache: Deutsch

News-ID 1434744

Anzahl Zeichen: 1105

