Sylvia Thum – neuer Head of Project Management bei der Lieblingsagentur

Mit einer wichtigen Personalie setzt die Krefelder Lieblingsagentur einen weiteren Meilenstein in Richtung Expansion und Zukunft: Am 1. Oktober 2016 hat Sylvia Thum die leitende Position als Head of Project Management übernommen. Damit obliegt der 44-Jährigen die Verantwortung für sämtliche Projektmanagement-Teams der Lieblingsagentur.



(firmenpresse) - „Mit Sylvia Thum haben wir genau die starke und kompetente Persönlichkeit gefunden, die wir brauchen, um die erfolgreiche Arbeit des Key Account Managements auch entsprechend hochwertig umzusetzen. Bei der Besetzung der Position war uns nicht nur die umfassende Expertise in der Umsetzung von Maßnahmen in der Live- und Corporate-Kommunikation wichtig, sondern auch das zwischenmenschliche Zusammenspiel mit dem Team“, zeigt sich Andreas Bauer, Geschäftsführer der Lieblingsagentur, überzeugt.



Als neuer Head of Project Management freut sich Sylvia Thum auf viele spannende Aufgaben: „Die Kombination aus hohem Anspruch in der Beratungskompetenz gepaart mit Internationalität und einer eindeutigen Strategie für die nächsten Jahre haben mich nicht nur gereizt, sondern letztendlich auch schnell überzeugt. Gemeinsam mit dem Team und somit mit der Lieblingsagentur neue Wege zu gehen und den erhöhten Anforderungen der Zukunft Rechnung zu tragen, ist Ansporn und Herausforderung in einem.“



Vor ihrem Engagement bei der Lieblingsagentur war Thum als Head of Event bei der Event-Agentur Passepartout beschäftigt. Eine weitere langjährige Station war Kofler & Kompanie als Senior Projekt Manager.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.Lieblingsagentur.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Lieblingsagentur GmbH mit Sitz in Krefeld wurde 2008 gegründet und ist ein Spezialist für Live-Kommunikation und Markeninszenierung. Das Leistungsspektrum bei den jährlich rund 50 nationalen und internationalen Projekten für Kunden aller Branchen und Größen erstreckt sich von Events, Roadshows, Incentives, Raumdesign und Markenwelten über Messe- und Sponsoring-Aktivitäten bis hin zu Vertriebsunterstützung.



Dabei realisiert die inhabergeführte Agentur mit 12 festen Mitarbeitern Begegnungen zwischen Menschen und Marken in den unterschiedlichsten Organisationsformen – als Lead-Agentur, Teilprojekt-Betreuer oder Koope- rationspartner gemeinsam mit anderen Agenturen und in Kunden-Teams. In einem starken Netzwerk mit festen Leistungspartnern gelingt es, die an- vertrauten Aufgaben professionell und im vereinbarten Rahmen umzusetzen.



Innovativ und stark in den Bereichen Konzeption, Kreation, Organisation und Realisierung begegnet die Lieblingsagentur ihren Kunden mit einem umfassenden Erfahrungsschatz und überzeugt durch Ergebnisse, die bis ins letzte Detail durchdacht sind. Auf Basis langfristiger und partnerschaft- licher Kundenbeziehungen kommt die Philosophie der Agentur in einer Botschaft zum Ausdruck: Kundenbetreuung mit Herz und Verstand.

Dies ist eine Pressemitteilung von

PRSchulz

Leseranfragen:

Lieblingsagentur GmbH

Bischofstraße 120

47809 Krefeld



Björn Christoffer

Head of Project Management



Phone: +49 2151 479 44-125

Fax +49 2151 479 44-222



Email: presse(at)lieblingsagentur.de

www.lieblingsagentur.de

PresseKontakt / Agentur:

Lieblingsagentur GmbH

Bischofstraße 120

47809 Krefeld



Björn Christoffer

Head of Project Management



Phone: +49 2151 479 44-125

Fax +49 2151 479 44-222



Email: presse(at)lieblingsagentur.de

www.lieblingsagentur.de

Datum: 09.12.2016 - 16:11

Sprache: Deutsch

News-ID 1434746

Anzahl Zeichen: 1567

Kontakt-Informationen:

Firma: PRSchulz

Ansprechpartner: Oliver Schulz

Stadt: Bornheim

Telefon: 02227-900981



Meldungsart: Personalie

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 09.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 60 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung