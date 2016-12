ZDF-Programmänderung ab Woche 50/16

(ots) - Woche 50/16



Sa., 10.12.



Bitte Beginnzeitkorrekturren beachten:



0.55 heute-show (VPS 1.00)



1.25 Zum 100. Geburtstag von Kirk Douglas (VPS 1.30)

Filmnacht im ZDF

Spartacus



4.25 ML mona lisa (VPS 4.30)



4.55 citydreams (VPS 4.59)



(Weiterer Ablauf ab 5.15 Uhr wie vorgesehen. "heute Xpress" um

0.55 Uhr entfällt.)



Mi., 14.12.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



22.45 ZDFzoom (HD/UT)

Lust auf Lachs

Der globale Wahnsinn

Film von Michael Höft

Kamera: Riccardo Giese

Deutschland 2016



Woche 51/16



Do., 22.12.



21.45 heute-journal

Bitte Änderung beachten:

Moderation: Claus Kleber



Bitte streichen: Marietta Slomka



Woche 52/16



Di., 27.12.



0.05 Neu im Kino

Bitte Ergänzung beachten:

"Einfach das Ende der Welt" von Xavier Dolan



Woche 01/17



Di., 3.1.



0.45 Neu im Kino

Bitte Ergänzung beachten:

"Die Taschendiebin" von Park Chan-wook



Fr., 6.1.



19.25 Neue Folgen

Bettys Diagnose

Bitte korrekte Schreibweise beachten:

Dr. Tobias Lewandowski Eric Klotzsch



Bitte streichen: Erich



Korrektur bitte auch an folgenden Terminen beachten:



So., 8.1. 4.45 Uhr



Fr., 13.1. 19.25 Uhr So., 15.1. 4.45 Uhr Fr., 20.1. 19.25

Uhr



Woche 03/17



Di., 17.1.



20.15 ZDFzeit

Die Tricks der Lebensmittelindustrie (1)

Bitte Änderung beachten:

Light-Produkte, Veggie-Wurst & Co.



Bitte streichen: Günstig und gesund - geht das?





(Änderung bitte auch für die Wiederholung am Mi., 18.1.2017, 0.45

Uhr beachten.)







