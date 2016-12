VW Skandal: Landgericht Aachen verurteilt VW-Vertragshändler / Käufer kann Tiguan trotz Teilnahme an Rückrufaktion zurückgeben

(ots) - Das Landgericht Aachen hat in einem von der

Kanzlei Dr. Lehnen & Sinnig erstrittenen Urteil vom 06.12.2016, Az.

10 O 146/16 einen VW-Vertragshändler aus Aachen zur Rücknahme eines

vom VW-Abgasskandal betroffenen Tiguan verurteilt. Das Fahrzeug ist

nach Überzeugung des Gerichts mangelhaft. Denn der verbaute Motor

hält die gesetzlichen Vorgaben nur deshalb ein, weil eine Software

verbaut ist, die im Prüfstandlauf regulierend einwirkt und die

Motorsteuerung in einen NOx-optimierten Modus schaltet.



Käufer verliert seine Rechte nicht durch Teilnahme an der

Rückrufaktion



Soweit ersichtlich beschäftigt sich das Landgericht Aachen

erstmals mit der Frage, ob die Teilnahme an der Rückrufaktion dazu

führt, dass der Käufer sich nicht mehr auf seinen erklärten Rücktritt

berufen kann. So argumentierte nämlich das verklagte Autohaus: Die

Durchführung des Software-Updates führe dazu, dass sich der Käufer

nicht mehr auf den erklärten Rücktritt berufen können. Ein solches

Verhalten verstoße gegen Treu und Glauben. Hierzu erklärte

Rechtsanwalt Dr. Christof Lehnen aus Trier: "Die betrogenen

Autokäufer nehmen an der Rückrufaktion teil, weil sie von Volkswagen

dazu aufgefordert werden. Anderenfalls - so wird ihnen von VW erklärt

- drohe der Entzug der Betriebserlaubnis. Deshalb ist es ein weiterer

Skandal im Skandal, wenn dem betrogenen Autokäufer dann von einem

VW-Vertragshändler Rechtsmissbrauch unterstellt wird, nur weil er das

tut, was VW von ihm verlangt."



So sah es auch das LG Aachen:



"Der Kläger war gerade nicht frei in seiner Entscheidung, das

Software-Update aufspielen zu lassen. Denn in dem durch den Kläger

vorgelegten Informationsschreiben des VW Konzerns vom Juli 2016 wurde

dem Kläger deutlich gemacht, dass bei Nicht-Teilnahme an der

Rückrufaktion eine Betriebsuntersagung gemäß § 5 FZV erfolgen könne.



Um dem Entzug der Betriebserlaubnis zu entgehen und um sein Fahrzeug

weiter nutzen zu können, war der Kläger gezwungen, entsprechend der

Aufforderung des Herstellers und auch der Beklagten zu agieren.

Gleichermaßen hätte das klägerische Fahrzeug bei einer Verweigerung

des Updates nicht die Anforderungen der Euro-5-Abgasnorm erfüllt,

sodass dem Kläger im Rahmen der nächsten Abgasuntersuchung der Entzug

der Grünen Plakette gedroht hätte."



Erhebliche Pflichtverletzung, die zum Rücktritt berechtigt



Ferner stellt das Gericht fest, dass es sich um eine erhebliche

Pflichtverletzung handelt, die es dem Käufer ermöglicht, vom

Kaufvertrag zurückzutreten. Denn für den Käufer war nicht abzusehen,

ob die Korrektur der Manipulationssoftware negative Auswirkungen auf

die übrigen Emissionswerte, den Kraftstoffverbrauch und die

Motorleistung haben würde und ob die umfassende Berichterstattung zum

Abgasskandal sich negativ auf den zu erzielenden Wiederverkaufspreis

auswirken werde.



Nachfrist nicht zwingend erforderlich



Ähnlich wie das Landgericht München II kommt auch das Landgericht

Aachen zu dem Ergebnis, dass der Käufer dem Autohaus jedenfalls dann

keine Frist zur Nacherfüllung setzten muss, wenn das Autohaus eine

Nachbesserung ernsthaft und endgültig ablehnt und den Käufer auf die

VW-Rückrufaktion verweist.



Das Urteil wurde von der Kanzlei Dr. Lehnen & Sinnig Rechtsanwälte

PartG mbB aus Trier erstritten. Die Kanzlei ist eine der führenden

Kanzleien im VW Abgasskandal und berät und vertritt bundesweit ca.

600 Geschädigte im VW-Abgasskandal.







