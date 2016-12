Video-Marketing: USB-Großhändler publiziert auf Youtube

MemoTrek, Großhändler für USB-Sticks und Computermäuse, veröffentlicht auf seinem Youtube-Kanal künftig Werbefilme und Produktinformationen.

MemoTrek publiziert Werbefilme auf seinem Youtube-Kanal

(firmenpresse) - Bad Schussenried (09.12.2016) - Der Großhändler für bedruckte USB-Sticks und Computermäuse mit Firmenlogo, MemoTrek Technologies Vertrieb e. K., veröffentlicht ab sofort auf seinem Youtube-Kanal unter https://www.youtube.com/c/usb-sticks-werbemittel Werbefilme und Produktinformationen. Mit seinem Video-Marketing trägt der langjährige Spezialist für elektronische Werbemittel geänderten Konsum- und Sehgewohnheiten Rechnung und möchte neue Kunden und Zielgruppen erschließen.

Das Video-Portal Youtube ist mittlerweile nach Google (zu dessen Konzern es zählt) zur zweitgrößten Suchmaschine avanciert und für Werbetreibende zu einer wichtigen Plattform geworden, um über Produkte und Dienstleistungen zu informieren und zu werben. Mit einem Video-Kanal können Kunden und Zielgruppen mit optischen Eindrücken vom Produkt und dessen Merkmalen versorgt werden und die Informationen auf der Website zielgruppengerecht abgerundet werden.

MemoTrek Technologies Vertrieb hat nun einen ersten Imagefilm ins Netz gestellt, der unter der Webadresse https://www.youtube.com/watch?v=Vfq_8iz25w8 auf Youtube zu sehen ist. Der Film soll einen ersten Eindruck von der breiten Produktpalette des Bad Schussenrieder Großhändlers für elektronische Werbeartikel bieten und einige USB-Sticks- und Computermaus-Modelle mit Branding optisch vorstellen. Das Unternehmen beabsichtigt, in regelmäßigen zeitlichen Abständen weitere Filme zu veröffentlichen, sei es, um neue Modelle vorzustellen, sei es, um allgemeine Informationen über die elektronischen Werbeartikel USB-Sticks und Computermäuse bekannt zu machen.

"Mit dem neuen Youtube-Kanal möchten wir unsere Werbung im Internet auf eine breitere Basis stellen", schildert Markus Felder von MemoTrek Technologies Vertrieb die Beweggründe des Unternehmens. "Viele Menschen nutzen Youtube auch als Suchmaschine. Wir müssen dem Rechnung tragen und dort präsent sein, wo sich unsere Kunden aufhalten. Mit Informationen über unsere Produkte USB-Sticks und PC-Mäuse mit Firmenlogo wollen wir einen echten Mehrwert für unsere Firmenkunden schaffen", so Felder weiter.

Die Zuschauer können über eine Verlinkung vom Video auf den Online-Shop für elektronische Werbeartikel wechseln, dort Informationen über das Unternehmen oder ein bestimmtes Modell einholen und auch gleich eine Angebotsabfrage für das gewünschte Modell starten. Im Webshop für Speichersticks und PC-Mäuse können unter http://www.usb-sticks-werbemittel.com/news/video-marketing-usb-sticks-werbemittel-veroeffentlicht-auf-youtube-werbefilme weitere Auskünfte über das neue Angebot eingeholt werden.

Der Online-Händler MemoTrek Technologies Vertrieb e. K. mit Sitz im baden-württembergischen Bad Schussenried vertreibt seit 2007 bedruckte USB-Sticks und Computermäuse an Geschäftskunden, hauptsächlich aus dem deutschsprachigen Raum. Persönliche und individuelle Beratung mit kostenlosen Entwürfen, attraktive Preise und schnelle Lieferung bei hoher Qualität zeichnen das Großhandelsunternehmen mit fast zehnjähriger Erfahrung aus.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.usb-sticks-werbemittel.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

MemoTrek Technologies Vertrieb e. K. ist ein Großhandels-Unternehmen in Bad Schussenried und liefert seit 2007 elektronische Werbemittel wie USB-Sticks und Computermäuse an Unternehmenskunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zu den Kunden zählen kleinere und mittlere Unternehmen aus allen Branchen, aber auch Großkunden, die Wert auf schnellen Service und eine individuelle Beratung legen. Vom Designentwurf, der individuellen Verpackungslösung bis zur Sonderanfertigung bietet MemoTrek Technologies Vertrieb e. K. ein breites Sortiment an USB-Produkten und Dienstleistungen an. Weitere Informationen zum Unternehmen und dem Angebot siehe auch unter www.usb-sticks-werbemittel.com

Dies ist eine Pressemitteilung von

MemoTrek Technologies Vertrieb e. K.

PresseKontakt / Agentur:

MemoTrek Technologies Vertrieb e. K.

Markus Felder

Hauptstr. 49

88427 Bad Schussenried

mf(at)usb-sticks-werbemittel.com

+49 (0) 75 25 / 43 31 26 0

http://www.usb-sticks-werbemittel.com



Datum: 09.12.2016 - 16:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1434753

Anzahl Zeichen: 3542

Kontakt-Informationen:

Firma: MemoTrek Technologies Vertrieb e. K.

Ansprechpartner: Markus Felder

Stadt: Bad Schussenried

Telefon: +49 (0) 75 25 / 43 31 26 0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 30 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung