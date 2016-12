ARD-Europastudio Brüssel: EU-Marine-Mission "Sophia" noch ohne Waffenfund

(ots) -



Nach Informationen des ARD-Europastudios Brüssel sucht "Sophia"

bislang vergeblich nach Waffenschmugglern: Die EU hat zwar mit Hilfe

ihrer Mittelmeer-Mission, die sich "'Sophia" nennt, vor der libyschen

Küste bereits einige verdächtige Schiffe untersucht, in keinem

einzigen Fall haben die Marine-Einheiten aber bis heute Waffen

sichergestellt. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine

Anfrage der Fraktion "Die Linke" im Bundestag hervor, die dem

ARD-Europastudio Brüssel vorliegt. "Nach Kenntnis der Bundesregierung

wurden bislang keine 'Schmuggelaktivitäten' festgestellt", heißt es

in dem Papier wörtlich.



Die EU-Marine-Mission namens "Sophia"' hatte 2015 als Einsatz gegen

Menschen-Schleuser-Banden begonnen. Seit Ende August ist sie aber

auch mit der Aufgabe betraut, den Waffen-Schmuggel nach Libyen

einzudämmen.

Bisher ist es nach Informationen des ARD-Hörfunks ein Mal

vorgekommen, dass EU-Einheiten an Bord eines verdächtigen Schiffes

gingen. Gefunden wurde dabei nichts. Näher untersucht wurde, wie es

heißt, bislang eine "Handvoll Schiffe". "'Abgefragt'", das heißt über

Funk anhand eines festen Fragekatalogs überprüft, wurden dem

Vernehmen nach bislang über 200 Boote.



Ein Grund dafür, dass die EU-Marine-Mission bislang nicht fündig

wurde, könnte darin liegen, dass Schmuggler diese Route nach Libyen

neuerdings meiden. Ein Sprecher des Bundes-Verteidigungs-Ministeriums

unterstrich auf Nachfrage, dass EU-Kräfte mit ihrer "Präsenz auf

hoher See und dem Abfragen von Kontakten zu einem besseren Lagebild"

beitrügen. "Zudem werden mutmaßliche Schmuggler auf diese Weise

abgeschreckt", so der Sprecher wörtlich.

Die Bundeswehr beteiligt sich derzeit mit zwei Schiffen an der

EU-Mittelmeer-Mission "'Sophia'": mit der Fregatte

"'Mecklenburg-Vorpommern'" und dem Tender "'Main'".





Redaktion: Kai Küstner









Pressekontakt:

WDR Pressedesk

0221 / 220 7100

wdrpressedesk(at)wdr.de



Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

WDR Westdeutscher Rundfunk

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 09.12.2016 - 15:53

Sprache: Deutsch

News-ID 1434754

Anzahl Zeichen: 2326

Kontakt-Informationen:

Firma: WDR Westdeutscher Rundfunk

Stadt: Köln/Brüssel





Diese Pressemitteilung wurde bisher 28 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung