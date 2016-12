Statement der FCA Germany AG

(ots) - In Bezug auf aktuelle Medienberichte, erklärt

ein Fiat-Sprecher, dass die FCA-Fahrzeuge alle einschlägigen

Emissionsanforderungen erfüllen. Sie verfügen insbesondere über keine

illegalen Abschalteinrichtungen. Darüber hinaus hat FCA am 2. Februar

2016 bekannt gegeben, im Rahmen einer freiwilligen Maßnahme das

Emissionsverhalten seiner Fahrzeuge weiter zu verbessern.

FCA-Fahrzeuge erfüllen die inzwischen geltende Euronorm 6. Die

aktuellste und jüngst implementierte Kalibrierung, die das

Emissionsverhalten verbessert und stabilisiert, ist in allen

FCA-Modellen, die gegenwärtig zum Verkauf stehen, vorhanden und kann

auf Wunsch der Kunden auch in bereits verkaufte Fahrzeuge kostenlos

implementiert werden







Pressekontakt:

FCA Germany AG

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hanauer Landstraße 176, 60314 Frankfurt am Main

E-Mail presse(at)fiat.de, www.fiatgroupautomobilespress.de



Original-Content von: LaPresse Deutschland, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

LaPresse Deutschland

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 09.12.2016 - 15:52

Sprache: Deutsch

News-ID 1434755

Anzahl Zeichen: 1104

Kontakt-Informationen:

Firma: LaPresse Deutschland

Stadt: Frankfurt





Diese Pressemitteilung wurde bisher 30 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung