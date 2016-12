Weihnachtsgutscheine für edulab Seminare – Mehr Wert als sie kosten

Dass Weihnachtsgeschenke auch eine echte Investition in die Zukunft sein können, zeigen die edulab Mehrwert-Weihnachtsgutscheine

edulab Weihnachtsgutscheine für Seminare - mehr Wert als sie kosten

(firmenpresse) - Der Seminaranbieter edulab hat sich dabei etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Die Gutscheine sind mehr wert als sie kosten. Zum 13-jährigen Jubiläum können Kunden so Seminar-Gutscheine verschenken, die sie selbst 13 % weniger kosten, als der reguläre Seminarpreis beträgt.

Ob Zeitmanagementkurs, Moderationstraining oder Software-Training - das Mehrwert-Angebot biete damit gleich doppelten Anlass zur Freude, fasst Thorsten Frank von edulab die Idee dahinter zusammen. „Der Beschenkte kann sich weiter bilden und der Schenkende spart dabei“, informiert der Firmeninhaber. „Die Gutscheine sind für offene edulab-Seminare an allen Seminarstandorten in Deutschland sowie für das Einzelcoaching einsetzbar“, erläutert Frank weiter. Das Angebot sei gedacht für Unternehmer, die „ihren besonders verdienten Mitarbeitenden beispielsweise ein tolles Rhetorik-Seminar zu Weihnachten ermöglichen wollen und dabei auch noch selbst ein wenig sparen wollen“ erläutert der edulab Inhaber das Angebot. „Falls Sie umgekehrt Ihre Vorgesetzten überzeugen müssen, dass diese in Sie investieren, wäre die Gelegenheit nun dazu ebenfalls besonders günstig“ so Frank mit einem Lächeln weiter, „denn Sie haben nun ein weiteres Argument“, wie er am konkreten Beispiel erläutert: „Statt z.B. 940,10 €, also 790 € netto, liegt der Seminarpreis für ein 2-tägiges Moderationstraining oder Präsentationstraining z.B. dann bei 817,89 €, was 687,30 € netto entspricht“. Selbstverständlich gelten auch hierbei die seit edulab-Gründung festgelegten Premiumansprüche des Augsburger Unternehmens, garantiert Frank die hohen Qualitätsansprüche an edulab Seminare. Das Unternehmen besteht seit 2003 und wolle damit Danke sagen für 13 Jahre edulab, freut sich der Seminar-Anbieter über das langjährige Bestehen dank der zahlreichen Kunden. „Sich selbst können Sie damit übrigens auch beschenken“, schließt Frank mit einem Augenzwinkern ab.





Neben offenen Kursen bietet das unabhängige Unternehmen edulab seit 2003 auch Inhouse-Seminare als preiswerte Premium Seminare an. Frank baut dabei auf Erfahrungen in der Erwachsenbildung seit 1998, etwa bei der Münchner Macromedia GmbH sowie Partnern des Bildungswerkes der Baden-Württem-bergischen Wirtschaft auf. Seminar-Teilnehmer waren u.a. Mitarbeiter der agilent Technologies, BoschRexroth, Commerzbank, Daimler TV, DLR, EADS, FH Erfurt, HEW Kabel, HILTI, Infineon, Max Planck Gesellschaft, meplan (Messe München), MediaSaturn, Polytec, SCI, sky, Stadtwerke Ingolstadt, Veit, VisitDenmark, Vitalia, WACOM Europe, WeltderWunder etc.

Datum: 09.12.2016 - 16:51

