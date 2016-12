Sound2Go goes TV... ..mit den mobilen Sound2Go-Lautsprechern immer am Ball bleiben !

S2G ist Gewinnspielsponsor beim Doppelpass - Dopafon Gewinnspiel im Dezember und Januar.

(firmenpresse) - Köln-Rath, 9.12.2016

Erstmals am Sonntag, 11.12.2016, ab 11:00 Uhr ist unser aktuelles Produkt-Highlight, der S2G Heavy Metal, zu "Gast" im SPORT1 Doppelpass - Der Fußball-Talk.

Seit über 20 Jahren begeistert diese Fußballtalkshow sonntags ein Millionenpublikum mit interessanten Themen rund um die Fußballbundesliga und durch ihre illustre Gästerunde.

Wir freuen uns, dass wir hier mit unseren Produkten vertreten sein dürfen, denn auch die Fußball-Experten wissen mittlerweile, dass unsere mobilen Lautsprecher zuverlässige Begleiter bei Auswärtsfahrten sein können und auch an jedem Platz der Welt für Stadionatmosphäre sorgen.

Weitere Sendetermine: 18.12.2016, 15.1.2017 und 22.1.2017

Und auf SPORT1 Doppelpass bei Facebook - https://www.facebook.com/Doppelpass

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die in Köln ansässige Firma MOBISET baut auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich der mobilen Kommunikation und Unterhaltungselektronik. Unter der neuen Dachmarke S2G mit den Produktlinien SOUND2GO und SOLUTIONS2GO bietet Mobiset dem Handel innovative Produkte an, sowie attraktive und stilsichere Sortimente für ein breites Kundenspektrum - alle zu einem fairen Preis.

MOBISET geht neue Wege und konzentriert sich dabei auf Produkte mit echtem Mehrwert, ansprechendem Design und hohem Nutzwert für den Konsumenten. "German engineering know how" spiegelt sich in der Produktqualität und der Vielzahl von kundenorientierten Features wieder, die sich von anderen Produkten absetzen.

Weitere Informationen: www.s2g.info

