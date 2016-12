Jochen Schweizer Arena erleuchtet den Süden Münchens

- 30 Meter hoher Turm mit Leuchtschriftzug als neue, südliche Landmarke der bayrischen Landeshauptstadt- Jochen Schweizers hauseigenes Restaurant setzt ab 4. März 2017 gastronomische Highlights

jochen-schweizer.de / Nicolas Mercier

(firmenpresse) - München, 9. Dezember 2016. Seit gestern Abend ist der 30 Meter hohe Turm des Windkanals der Jochen Schweizer Arena auch bei Nacht deutlich zu sehen. Gemeinsam mit über 200 Mitarbeitern und ausgewählten Pressevertretern zelebrierte Jochen Schweizer das Einschalten des beleuchteten Jochen Schweizer Schriftzugs. Direkt an der A8 gelegen, ist der Arena-Turm gleichzeitig ein städtebaulicher Orientierungspunkt für das Gewerbegebiet Taufkirchen/Ottobrunn und von weitem sichtbar für im Süden An- und Abreisende von München. Erstmalig gab Jochen Schweizer auch Details zu den Speisen im Restaurant und der Beach Box im Surf-Bereich bekannt.

In der Jochen Schweizer Arena wird ab 4. März 2017 der Traum vom Fliegen mit nichts als dem eigenen Körper wahr. Hinzu kommt die erste stehende Indoor-Welle in München zum Surfen, ein Outdoor-Bereich mit Flying Fox Parcours und Hochseilgarten sowie Seminar-, Tagungs- und Veranstaltungsräume. Auch die eigene Jochen Schweizer Gastronomie wird an 365 Tagen im Jahr erleb- und schmeckbar sein.

"In weniger als 90 Tagen eröffnet die Jochen Schweizer Arena und ich freue mich, dass wir perfekt im Zeitplan liegen. Das Einschalten der Leuchtschrift beendet die Außenarbeiten am Gebäude und rundet den von weitem sichtbaren Orientierungspunkt im Süden Münchens ab", sagt Jochen Schweizer, Active Chairman der Jochen Schweizer Unternehmensgruppe.

Unverwechselbare Küche - Vom Surfer Snack bis zum gehobenen Dinner

Kulinarisch erwartet die Gäste der Jochen Schweizer Arena eine abwechslungsreiche Auswahl an Speisen und Getränken mit kreativer Saisonalität. Je nach Wunsch in ruhiger Atmosphäre oder mit freiem Blick auf die aktiven Flieger und Surfer. Dabei arbeitet das Gastronomie-Team bevorzugt mit nachhaltig produzierenden Partnern aus der Region. Vom klassischen Tomatensalat aus alten Sorten für 5,80 Euro über Rote-Bete-Risotto mit Babyspinat, gerösteten Pinienkernen und gehobeltem Parmesan für 9,50 Euro bis hin zum Arena Burger vom Leoganger Bio-Rind mit knackigem Salat und Süßkartoffel-Fries für 14,50 Euro bietet das Restaurant für jeden Geschmack und jeden Anlass das passende Gericht. In der Beach Box dominieren schnelle Gerichte wie Chili con Carne für 6,50 Euro und Hummus mit confierten Kirschtomaten und wilden Kräutern für 7,90 Euro. In der Air Box werden zusätzliche Snacks sowie Cafe und Kuchen angeboten.

"Die besten regionalen Zutaten, die besten Köche und das beste Service-Personal: das ist unser Anspruch an unsere eigene Gastronomie. Sie ist das zentrale Element, das alle Erlebnisse in der Jochen Schweizer Arena abrundet und selbst als einzigartiges Erlebnis wahrgenommen wird", so Jochen Schweizer.

Die Küche stemmt vom gesetzten Dinner für 200 Leute bis zur exklusiven Firmenveranstaltung mit bis zu 1200 Gästen inklusive Außenbereich jede Herausforderung. Damit bietet der Erlebnisexperte ab März erstmals die komplette Rundumbegleitung vor, während und nach einem Erlebnis und das auf kulinarischer und physischer Ebene. Firmenkunden können einzelne Bereiche oder die gesamte Arena mit unterschiedlichen Service-Leveln und Menüs buchen.

Einmaliges Gastronomieerlebnis zu gewinnen

Bereits ab heute können Erlebnishungrige ein einzigartiges Gastronomieerlebnis gewinnen. Unter www.jochen-schweizer.de haben Teilnehmer die Möglichkeit ein "After Work Dinner" mit elf Freunden im Wert von 1.200 Euro zu ergattern. Verbreitet wird das Gewinnspiel ebenso auf den Jochen Schweizer Social Media Kanälen auf Facebook, Twitter und Instagram sowie der Freizeit- und Mitmach-Community Spontacts.

Details zur Jochen Schweizer Arena

Die Jochen Schweizer Arena ist Teil der Vision der Jochen Schweizer Unternehmensgruppe für die Zukunft der aktiven Freizeitgestaltung im urbanen Umfeld. Die einzigartige Multierlebnisdestination entsteht in Taufkirchen bei München und wird auf 15.000 m² die Hauptattraktionen Body Flying, Indoor-Surfen auf einer stehenden Welle, der Jochen Schweizer citywave, sowie einen Outdoor-Bereich mit Hochseilklettergarten, Zipline, Team-Mission-Parcours und Kinderspielplatz umfassen. Hinzu kommen Räumlichkeiten für Seminare, Meetings, Events und Coachings sowie eine eigene Crossover Konzeptgastronomie mit Zentral-Restaurant, einer Show-Küche, Stationen in den Erlebnisbereichen und einem bewirteten Außenbereich.

Das Gastronomie-Konzept mit Restaurant und Kochschule

Alles außer gewöhnlich: Nach diesem Motto wird in der Jochen Schweizer Arena auch die Pause zum Erlebnis. In den einzelnen Aktionsbereichen wird man passend zum Ambiente genießen können: die Beach-Box an der Surf-Welle, dem rustikalen Outdoor-Bereich oder die gemütliche Air-Box bei der Flugkammer. Unterhalten wird man dabei auch von den aktiven Fliegern, Surfern oder Kletterern. Das Restaurant bietet darüber hinaus junge Crossover-Küche aus der Region mit frischen und saisonalen Zutaten. Wer lieber selbst zum Kochlöffel greift, kann seine kulinarischen Fähigkeiten in einem der vielfältigen Kochkurse in der Arena schulen.

Der Windtunnel

Fliegen, mit nichts als dem eigenen Körper. Dieser Ur-Traum der Menschheit geht schon bald auch in München in Erfüllung. Und das in einer der modernsten vertikalen Windkanalanlagen der Welt mit einem laminaren Luftstrom ohne störende Verwirbelungen. Die bis zu 285 km/h hohe Luftgeschwindigkeit kann je nach Erfahrungsstand des Fliegers stufenlos geregelt werden. Zudem wird jeder Kunde von einem erfahrenen Instruktor in der Flugkammer begleitet. Fallschirmspringer finden hier zusätzlich ideale Trainingsbedingungen. Fliegen kann man schon ab einem Alter von vier Jahren.

Die Jochen Schweizer citywave

Bis heute ist Surfen ein Sport, der nur wenigen Glücklichen vorbehalten ist. Entweder man wohnt an einem Surfspot am Meer oder hat eine Flusswelle zur Verfügung. Die Jochen Schweizer citywave sorgt ab März 2017 dafür, dass Groß und Klein (ab acht Jahren) auch weit entfernt vom Ozean, das echte Deep-Water-Surfen mit Finne erlernen können. Und das spielend leicht mit variabler Haltestange und stufenloser Regelung der bis zu 140 cm hohen Welle, die mit der Wucht von 12.500 Litern Wasser pro Sekunde entsteht. Erfahrene Surf-Lehrer können auf Wunsch zur normalen Surf-Stunde hinzugebucht werden. Hinzu kommen ein Beach-Ambiente mit Bar sowie Umkleiden und Duschen.

Der Outdoor-Bereich - Höhe erleben für Jedermann

Klettervergnügen auf drei Ebenen und Schwierigkeitsgraden: Der multifunktionale Skytrail bietet einer großen Zielgruppe, ab sechs Jahren und einer Körpergröße von mindestens 1,30 m, Klettererlebnisse für jeden Geschmack. Auf dem Zipline-Parcours kann jeder ab zehn Jahren das gesamte Gelände der Jochen Schweizer Arena einmal umrunden und überfliegen. Für Team-Events, Coachings und Schulklassen bietet unser Outdoor-Bereich zusätzlich einen Team-Mission-Parcours. Abgerundet wird das Outdoor-Erlebnis durch den Außengastronomiebereich und den angrenzenden Spielplatz für Kinder.

Der Veranstaltungs- und Tagungs-Bereich

Egal ob öffentliche Veranstaltung, private Party oder Firmenfeier, die 300 m² große

multifunktionale Kongress-, Event- und Tagungsfläche mit einer sechs Meter hohen Decke bietet Platz für frische Ideen und Raum für außergewöhnliche Eventformate. Auf der Fläche können zusätzlich bis zu zwei plus vier mobile Tagungsräume aufgebaut werden, so dass auch Seminare, Workshops und Coachings in mehreren Gruppen einfach durchgeführt werden können. Begleitet werden die Veranstaltungen vom hauseigenen, professionellen Catering-Team. Darüber hinaus lassen sich die Hauptattraktionen der Arena in jedes Veranstaltungskonzept einbinden.

Weitere Details zur Jochen Schweizer Arena können auf www.jochen-schweizer.de/arena gefunden werden.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://presse.jochen-schweizer.de/



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Jochen Schweizer Unternehmensgruppe hat die Mission, Menschen mit Erlebnissen zu begeistern. Sie bietet Privat- sowie Firmenkunden eine nachhaltige Alternative zu gegenständlichen Geschenken und setzt Marken- und Produkte mit einzigartigen Events in Szene. Denn begeisternde Erlebnisse bleiben in Erinnerung. Darüber hinaus treibt sie als Marktführer für Erlebnisse und Erlebnisgeschenke die Digitalisierung der Freizeit-Branche voran.

Das Dach der Gruppe bildet die Jochen Schweizer Holding GmbH in der über 20 Einzelunternehmen integriert sind. Sie beschäftigt aktuell mehr als 550 Mitarbeiter die jedes Jahr hunderttausenden Menschen Erlebnisse ermöglichen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Jochen Schweizer Unternehmensgruppe

PresseKontakt / Agentur:

Jochen Schweizer Holding GmbH

Marco Dautel

Rosenheimer Str. 145 e-f

81671 München

presse(at)jochen-schweizer.de

089/ 60 60 89 - 678

http://presse.jochen-schweizer.de/



Datum: 09.12.2016 - 17:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1434778

Anzahl Zeichen: 8584

Kontakt-Informationen:

Firma: Jochen Schweizer Unternehmensgruppe

Ansprechpartner: Marco Dautel

Stadt: München

Telefon: 089/ 60 60 89 - 678





Diese Pressemitteilung wurde bisher 115 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung