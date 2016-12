Ein dystopischer Jugendroman polarisiert mit purer Gesellschaftskritik - Jennifer Alice Jager

Für Fans von dystopischen Thrillern und Jugendbüchern, verstummt und verweist - Liebe überwindet die Mauern des Schweigens.

(firmenpresse) - PRESSEINFORMATION

Essen, Dezember 2016





Liebe überwindet die Mauern des Schweigens. Ein dystopischer Jugendroman polarisiert mit purer Gesellschaftskritik.

Für Fans von dystopischen Thrillern, Jugendbüchern, fantastischen Geschichten und alle, die sich von einer kleinen Liebesgeschichte und einem stummen Hauptprotagonisten in den Bann ziehen lassen wollen.



Verstummt und verweist, führt Saymon ein Leben in den Trümmern unserer Welt. Sein Dasein fristet er zurückgezogen von den Menschen, denn er ist keiner von ihnen. Er ist ein Vexs, ein Bewohner von New Horizon - dem Paradies inmitten der Zerstörung. Als Saymon aber erfährt, welche Opfer gebracht werden sollen, um Frieden und Wohlstand in dieser Stadt zu bewahren, kämpft er gegen das Unrecht an. Er wehrt sich gegen den Verlust der Werte, die als Grundlage für eine neue Weltordnung dienen sollten, und ahnt dabei nicht, dass er selbst die Waffe der Zerstörung in sich trägt.

Die Bestseller Autorin Jennifer Alice Jager begeisterte ihre zahlreichen Fans bereits mit ihren Märchenadaptionen. Ihre sensationelle Dystopie wird in der Zeit vom 9. Dezember bis 15. Dezember 2016 noch viele weitere, zahlreiche Leser verzaubern - denn der KINDLE DEAL der WOCHE wartet auch auf Sie.





Saymon's Silence - New Horizon

550 Seiten

Autorin: Jennifer Alice Jager

ISBN 9783959621106

EUR 14,99 (Print) | EUR 4,99 (E-Book)

Erscheinungstermin: 10. März 2016





Kontaktadresse:

http://papierverzierer.de/saymon-s-silence---new-horizon.html

Papierverzierer Verlag

Schemajah Schuppmann

Postfach 400119

45076 Essen

Telefon: 0201/81417966

Fax: 0201/ 49869028

info(at)papierverzierer.de









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://papierverzierer.de/saymon-s-silence---new-horizon.html



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:





Dies ist eine Pressemitteilung von

Papierverzierer Verlag

Leseranfragen:

Postfach 400119, 45076 Essen

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 09.12.2016 - 17:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1434784

Anzahl Zeichen: 2033

Kontakt-Informationen:

Firma: Papierverzierer Verlag

Ansprechpartner: Schemajah Schuppmann

Stadt: Essen

Telefon: 0201-81417966



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.