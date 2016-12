Das NLP-Hypnocoach-Seminar an der fresh-academy: Hypnose und NLP hilfreich einsetzen!

NLP-Anwender im fortgeschrittenen Stadium arbeiten gern mit hypnotischen Sprachmustern. Das Wissen dazu wird an der fresh-academy im NLP-Hypnocoach-Seminar vermittelt.

Die fresh-academy GmbH - Ihr Experte für NLP Seminare und Hypnocoach-Seminare

(firmenpresse) - Das Wissen zu hypnotischen Sprachmustern und zur Anwendung dieser ist nicht nur für Coaches und Trainer bestens geeignet, um Menschen erfolgreich anzusprechen. Es ist auch im therapeutischen Bereich für Ärzte, Zahnärzte und Therapeuten jeder Art ein sehr hilfreiches Instrument, mit dem sie Patienten während der Behandlung und im Heilungsprozess positiv bestärken. Und die erfolgreichsten Verkäufer bedienen sich ebenfalls gern hypnotischer Sprachkunst, die generell im Geschäftsleben sehr nützlich sein kann.



Einmal im Jahr geben die beiden NLP Master-Trainer Wiebke Lüth und Marc A. Pletzer das NLP Hypnocoach Seminar an der fresh-academy. Aktuell läuft im Dezember das seit langem ausgebuchte Seminar. Teilnehmen kann grundsätzliche jeder, der den NLP-Practitioner und den NLP-Master an der fresh-academy absolviert hat.



Marc A. Pletzer zu den Besonderheiten dieses Seminars: "Wir haben an der Entwicklung dieses Seminars der Society of NLP sehr aktiv mitgewirkt und sind derzeit weltweit der erste Anbieter dieses NLP Seminars. Unsere Teilnehmer lernen mit hypnotischen Sprachmustern überzeugend aufzutreten, sie entdecken völlig neue Facetten der Kommunikation und sind danach in der Lage, ihr NLP-Wissens noch besser anzuwenden und Menschen noch einfacher in tief entspannte Zustände zu führen."



Während des Seminars üben die Teilnehmer intensiv und ganz praktisch miteinander. Die Teilnehmer aus dem laufenden Seminar äußern sich bereits begeistert zu dem Gelernten und freuen sich über die neuen Kommunikationswege mit ihrer Umgebung - ob im Beruf oder in der Familie, da das neue Wissens unter anderem auch gut in der Kindererziehung einsetzbar ist.



Buchen Sie heute schon den NLP-Hypnocoach 2017. Noch sind Plätze frei! Oder lernen Sie die Wirkung hypnotischer Sprache in einem der Trance- und Entspannungswochenenden kennen. Mehr Informationen zu den Seminaren erhalten Sie unter www.fresh-academy.de.









NLP - das steht für Neurolinguistisches Programmieren. NLP ist mehr als das Erlernen einer Methode für die bessere Kommunikation. Es geht um Lebensziele, es geht darum, dass Sie Ihre Berufung finden und auch im privaten Umfeld besser kommunizieren lernen. Die Sprache ist das zentrale Element unseres Lebens und mit unseren Seminaren lernen Sie, wirklich das in Worte zu fassen, was Sie sagen möchten.



Wir bieten Ihnen NLP-Seminare auf höchstem Niveau. Starten Sie mit uns Ihre persönliche Weiterentwicklung. Mehr Freude am Leben, mehr Lust am Kommunizieren und die Fähigkeit, das Leben selbst in die Hand zu nehmen - auch das vermitteln wir in unseren NLP Seminaren.



Für Einsteiger bieten wir den NLP Practitioner, weiterführend werden die Seminare NLP Master und NLP Coach angeobten. Lassen Sie sich überzeugen!



fresh-academy GmbH

Eugen-Friedl-Straße 5, 82340 Feldafing am Starnberger See

