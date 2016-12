Straubinger Tagblatt: "Postfaktisch" ist Wort des Jahres:

Es fehlt der Mut

(ots) - "Postfaktisch" ist das Wort des Jahres 2016. Es

ist ein etwas sperriges Wort, das man inzwischen gerne mal so

dahinsagt. Es dient häufig zur Beschreibung dessen, was eigentlich so

gar nicht hätte passieren dürfen, weil ja alle Fakten dagegen

sprechen, dann aber doch so gekommen ist. Einziger Ausweg dazu wäre

eine Politik, die erklärt und die bereit ist, auch Entscheidungen zu

treffen, um das als notwendig Erkannte auch umzusetzen. Vieles davon

passiert auch. Allein es kommt häufig zu spät, zu mutlos, zu

wirkungslos, zu bürokratisch daher. Doch vielleicht ist schon bald

"postmutlos" das Wort des Jahres. Dann könnten wir die postfaktischen

Zeiten schnell wieder hinter uns lassen.







