Straubinger Tagblatt: EZB hält Zinsen auf Rekordtief:

Gnadenfrist verlängert

(ots) - Stattdessen legt Draghi nach: Der oberste

Euro-Wächter kündigte an, das billionenschwere Anleihen-Kaufprogramm

um neun Monate bis mindestens Ende Dezember 2017 zu verlängern - und

damit auch noch einmal die Gnadenfrist für reformunwillige Staaten im

Süden der Euro-Zone. Schon seit März 2015 hilft Draghi tapfer aus.

Die EZB kauft in großem Stil Staatsanleihen der Krisenländer. Damit

hält sie zwar diese über Wasser und stabilisiert die Währungsunion.

Als Dauermaßnahme setzt eine Politik des billigen Geldes jedoch

falsche Anreize. Sie wiegt die Staaten in einer trügerischen

Sicherheit.







