Mitteldeutsche Zeitung: zu Dresden und Pegida

(ots) - Dass der mutmaßliche Täter bei Pegida-Kundgebungen

geredet hat und sich als Teil dieser Bewegung versteht, wundert

niemanden, der die vergangenen zweieinhalb Jahre in Dresden miterlebt

hat. Pegida, dieses angeblich menschenfreundliche und friedfertige

Bündnis aus besorgten Abendlandsrettern, hat in unglaublicher Weise

das gesellschaftliche Klima in Sachsen vergiftet. Pegida-Kundgebungen

sind Brutstätten des Hasses gegen Fremde, den Islam, US-Amerikaner,

Westdeutsche, Juden, Politiker, gegen die Presse. Seit Pegida hetzt,

sind in Sachsen Gewalttaten gegen Flüchtlingsheime, Ausländer,

Andersdenkende, aber auch Polizisten, Rettungssanitäter oder

Feuerwehrleute, die brennende Asylbewerberheime löschen wollen, in

die Höhe geschnellt.







Datum: 09.12.2016 - 17:49

