Der Tagesspiegel: Berliner Innensenator Geisel verurteilt "schockierende Gewalt"

(ots) - Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat die

Attacke auf eine Frau am U-Bahnhof Hermannstraße scharf verurteilt

"Es ist vor allem dieser unvermittelte Ausbruch von Gewalt, der so

schockierend ist", sagte Geisel dem Berliner "Tagesspiegel"

(Samstagausgabe). Er sei sicher, dass die Polizei die Täter rasch

finden werde. "Klar ist aber auch: U-Bahnhöfe dürfen keine Angsträume

sein", forderte Geisel. Bei dem heimtückischen Angriff war eine

26-jährige Frau verletzt worden. Nachdem die Polizei am Donnerstag

ein Video der Tat veröffentlicht hat, sind nach Angaben einer

Polizeisprecherin bislang sechs Hinweise eingegangen. Diesen werde

nun nachgegangen. Der Vorfall hat die Debatte um Videoüberwachung neu

entfacht. Rainer Wendt, Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft,

forderte im Gespräch mit dem "Tagesspiegel" eine Modernisierung der

Videotechnik. Berlins Beauftragte für Datenschutz und

Informationsfreiheit Smoltczyk hält den Fall nicht für geeignet, mehr

Videoaufnahmen zu fordern, da die Tat begangen worden sei trotz

laufender Kameras und umfassenden Aufzeichnungen durch die BVG.



Datum: 09.12.2016 - 18:07

