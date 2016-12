Die Seele einer Sauna: so wird die richtige Steuerung gewählt

Beim Kauf einer Sauna denken die meisten Sauna-Fans an Holzkübel und Kellen für den Aufguss, an Saunaöle, Pflegemittel und Handtücher. Vor all dem muss die richtige Saunasteuerung ausgewählt werden.

Sentiotec - Ihr Experte für Saunazubehör

(firmenpresse) - Eine Saunasteuerung ist dafür zuständig, die Luftfeuchtigkeit in der Kabine zu regeln, man kann die Vorheizzeit genauso regulieren wie eine Lüftung oder Ventilatoren und auch die Nachlaufzeit der Sauna. Vor allem diese Nachlaufzeit ist ein wichtiger Prozess - nach dem Aufguss und dem Verlassen der Sauna ist es in der Kabine sehr feucht und in der Nachlaufzeit wird die Saunakabine noch einmal aufgeheizt, um sie optimal zu trocknen. Ohne dieses Nachheizen besteht die Gefahr, die Sauna dauernder Feuchtigkeit auszusetzen und somit zu beschädigen.



Auch Komponenten wie eine externe Lüftung oder Farblicht können an die Saunasteuerung angeschlossen werden, allerdings nur, wenn es keine integrierte Saunasteuerung ist. Moderne Saunaöfen kommen meist mit einer integrierten Saunasteuerung auf den Markt, dann ist der Anschluss dieser externen Komponenten nicht mehr möglich. Man sollte also im Vorfeld überlegen, was man vorhat, um sich perfekt entscheiden zu können.



Ist man sich nicht sicher, was die beste Lösung für die eigene geplante Sauna ist, so sollte man sich in Bezug auf Saunasteuerungen an einen Experten wenden, der entscheiden kann, was besser ist - ein Saunaofen mit integrierter Steuerung, eine externe Steuerung, Lüftung oder Farblichteffekte. Eine sehr große Auswahl an Saunasteuerungen kann man auf der Website des Experten für Sauna und Zubehör, Sentiotec, einsehen und sich so die Entscheidung einfacher machen, wenn man sich im Fachhandel umsieht. Auf der Website www.sentiotec.com erfahren Interessierte alles zum Thema Sauna, Saunasteuerungen oder Saunazubehör - ein Besuch lohnt sich!







abatec group AG

Oberregauer Straße 48, 4844 Regau

Datum: 09.12.2016 - 19:00

