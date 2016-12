Der Countdown für die Eisgala "Emotions on Ice" läuft

Internationale Eiskunstläufer, Eisakrobaten und Musiker präsentieren am 28. Dezember 2016 eine emotionsgeladene Eisshow in der Chemnitz Arena / Florent Amodio ersetzt Jeffrey Buttle / Aljona Savchenko läuft die Shows definitiv

(LifePR) - In wenigen Tagen präsentiert die C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH gemeinsam mit Spotlight Productions mit der zweiten Auflage von ?Emotions on Ice? am 28. Dezember 2016 erneut eine emotionsgeladene Eisshow in der Chemnitz Arena ? die perfekte Symbiose aus Weltklasse-Sport und Live-Konzert! Traditionell führt Daniel Weiss sein Publikum durch einen einzigartigen Abend aus Artistik, Sport und Emotion.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Premiere feiert die neue Show kommende Woche am 18. Dezember in Ingolstadt. Das Veranstalter-Team ist froh, dass Aljona Savchenko trotz ihrer Verletzung definitiv laufen wird. ?Leider ist meine Verletzung noch nicht ganz auskuriert, daher musste ich den Start bei den Deutschen Meisterschaften am übernächsten Wochenende in Berlin absagen. Wir werden dort ?außer Konkurrenz? unsere Programme laufen und auch beim Schaulaufen teilnehmen. Wir werden im Anschluss daran wie geplant bei den Shows in Ingolstadt, Chemnitz, Regensburg und Oberstdorf teilnehmen und freuen uns auf den gemeinsamen Auftritt mit Paul Potts zu dessen Titel ?Un giorno per noi? aus Romeo und Julia.? äußerte sich Aljona Savchenko.

Einen Wechsel gibt es noch bei den Herren. Jeffrey Buttle kann die Shows in Chemnitz, Regensburg und Oberstdorf nicht laufen. Für ihn kommt der überragende Showläufer Florent Amodio aus Frankreich. Florent Amodio war Französischer Meister und Europameister. Showproduzentin Jennifer Weiss freut sich auf Amodio: ?Wir sind stolz, dass wir mit Florent einen der besten Showläufer der Welt verpflichten konnten. Er war noch nie bei unseren Shows in Deutschland mit dabei und wird die Menschen durch seine Energie von den Sitzen reißen.? Außerdem sind die Chemnitzer Eistanz-Junioren Sarah Michelle Knispel und Maximilian Voigtländer zu erleben.

Gemeinsam mit der Chemnitzer Eiskunstläuferin und Deutschen Meisterin Lutricia Bock, dem französischen Weltmeister Brian Joubert, den Deutschen Meistern im Eistanzen Kavita Lorenz und Joti Polizoakis, dem herausragenden Adagio-Akrobatik-Paar Annette Dytrt & Yannick Bonheur und weiteren Akteuren zeigen sie Höchstleistungen des Eiskunstlaufs und der Eisakrobatik. Musikalisch begleitet werden sie u.a. vom britischen Tenor Paul Potts und ?The Voice of Germany? - Finalist Michael Schulte & Band.



28. Dezember 2016 | 19.00 Uhr | Messe Chemnitz | Halle 1 - Chemnitz Arena

Tickets ab 29,85 ? | ermäßigt 24,85 ? im Ticket-Service MARKT 1 in Chemnitz, Tel. 0371 4508-722, in allen Freie-Presse-Shops in Ihrer Nähe sowie unter www.messe-chemnitz.de





